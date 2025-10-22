Siegfried Mureșan: „PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan afirmă că înființarea unui „grup de lucru” - cum propune PSD - va îngropa tema reformării sistemului de pensii speciale.

Europarlamentarul Seigfried Mureșan: „Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptățile, va câștiga AUR, nu PSD” | Foto: Facebook, Seigfried Mureșan

„Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulți membri. Apoi propune cât mai multă birocrație. Totul pentru a nu rezolva problema.

Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor.

Noi știm că majoritatea oamenilor din România vor reforme, vor modernizare, vor dezvoltare și vor corectarea nedreptăților”, a scris pe Facebook eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Parlamentului European.



Potrivit acestuia, dacă PSD-ul va continua să apere nedreptățile, va câștiga AUR, nu PSD.

„Nedreptățile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremiști, populiști și toți cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă și dezbinată. Doar România reformată poate fi unită și puternică”, a conchis Siegfried Mureșan.

