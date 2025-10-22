Vremea puțin mai caldă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime ajung la 16 grade Celsius.

Maxima zilei va fi mai mare la Cluj-Napoca, miercuri, 22 octombrie 2025 față de ieri.

Se încălzește treptat la Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook





Vremea se încălzește treptat la Cluj-Napoca.

Astazi, în oraș, temperaturile maxime vor ajunge la 16 grade Celsius.

Minima zilei va fi de 3 grade Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului va fi de 7 m/s.

Temperatura nu va depăși 10 grade până la ora 11.00, iar maxima zilei va fi la ora 16.00.

