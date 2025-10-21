Marian Iancu îi atacă pe cei de la CFR Cluj: "Caricaturi de jucători. Varga mai e o soluție?"

Fostul finanțator de la Poli Timișoara a criticat situația din ultimele luni de la CFR Cluj.

Marian Iancu a fost patronul Politehnicii Timișoara | Foto: Marian Iancu Facebook

Marian Iancu este de părere că, pentru a reveni în fruntea clasamentului, fosta campioană are nevoie de o schimbare uriașă, începând de la patronul echipei, jucători și antrenor.

„Dacă FCSB ne oferă garanții ca au jucători de valoare, nemotivați pasager, CFR Cluj sunt praf și pulbere. Mandorlini, Mureșan, pot fi astea soluții?!

Varga mai este el soluția de patron pentru CFR Cluj?! Evident ca nu! Lotul este competitiv?! Nu! Este imposibil să se ajungă la performanța cu aceste caricaturi de jucători!

Doar câțiva care nu pot ieși în evidență și face diferența. Sigur va fi nevoie de un nou antrenor. Asta va fi prima mișcare a lui Mureșan.

Eu știu cine va fi. Bănuiesc, mai bine spus, Dorinel Munteanu. Au mai lucrat împreună! Parcă așa știu. Din acel moment, se pot mișca mai cu talent. Până atunci, pustiu!”, a scris Marian Iancu pe pagina personală de Facebook.

