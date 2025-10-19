Mihai Silvășan înaintea meciului cu BC Dubai: „Venim după o înfrângere dureroasă și sunt convins că jucătorii mei sunt motivați”

U-BT o va întâlni astăzi, 19 octombrie, în premieră pe BC Dubai, fiind primul eveniment oficial dintre o echipă românească și una din Emiratele Arabe Unite. Înainte de meci, Mihail Silvășan, antrenorul echipei U-BT a vorbit despre așteptările pe care le are de la jucătorii săi.

Mihai Silvășan înaintea meciului cu BC Dubai: „Venim după o înfrângere dureroasă și sunt convins că jucătorii mei sunt motivați” | Foto: U-BT - Facebook

Meciul se va disputa pe Coca-Cola Arena astăzi, 19 octombrie, de la ora 17:00 ( ora României) . Meciul din Dubai va aduce o nouă premieră pentru baschetul românesc. Este prima confruntare oficială cu o echipă din Emiratele Arabe Unite și prima întâlnire cu o formație participantă în Euroligă.

Mihai Silvășan a vorbit înaintea meciului despre ce înseamnă pentru echipă această premieră:

„Faptul că ajungem să jucăm împotriva unei echipe de un asemenea nivel arată cât de mult a crescut clubul în ultimii ani. E o experiență valoroasă pentru toată echipa și o nouă provocare pe care ne bucurăm să o trăim. Referitor la meci, ne dorim să câștigăm, să jucăm un baschet de calitate. Venim după o înfrângere dureroasă și sunt convins că jucătorii mei sunt motivați pentru a spăla puțin din această înfrângere. Nu va conta absolut deloc numele adversarului atunci când vom intra pe teren, ne vom concentra doar la jocul nostru.”, a declarat antrenorul „studenților”.

Pentru U-BT, meciul din Emirate reprezintă un pas important în parcursul internațional al echipei, la doar doi ani de la debutul în competițiile europene.

