U Cluj, înfrântă dureros de FC Botoșani. „Studenții” au pierdut cu 0-2

Înfrângere dureroasă pentru FC Universitatea Cluj în duelul cu FC Botoșani. Echipa lui Sabău a fost înfrântă din nou pe teren propriu, cu scorul de 0-2.

U Cluj marchează cinci meciuri consecutive fără victorie în Superligă. U Cluj a controlat mingea la începutul partidei cu FC Botoșani, dar nu a reușit să înscrie. FC Botoșani a înscris de două ori în repriza a doua Cîmpanu (53) și Ongenda(68). Reușita lui Lukic a fost anulată pentru offside.

Meciul s-a încheiat cu nemulțumirea fanilor „șepcilor roșii” care au scandat „Rușine să vă fie!” și au părăsit tribunele. Universitatea Cluj nu a mai creat ocazii periculoase, iar FC Botoșani a avut câteva șanse suplimentare, salvate de portar.

