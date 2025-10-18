Ioan Ovidiu Sabău își ia „adio” de la „U” Cluj. Antrenorul și-a anunțat demisia

După rezultatul meciului cu FC Botoșani de pe Cluj Arena, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul de la „U” Cluj a decis să își dea demisia.

Conform Digi Sport, antrenorul „șepcilor roșii” a anunțat imediat după meciul cu FC Botoșani că-și va da demisia de la „U” Cluj.

Totuși, plecarea antrenorului de la echipă nu este una sigură, acesta anunțând că își va da demisia și după meciul din etapa trecută împotriva celor de la Csikszereda. Atunci Ioan Ovidiu Sabău a declarat public că nu vrea să continue la „U” Cluj, dar în pauza internațională a fost convins de șefii clubului să continue.

„Studenții” au pierdut cu scorul de 0-2 în fața celor de la FC Botoșani, în partida disputată astăzi, 18 octombrie pe Cluj Arena.

