Sorana Cîrstea, eliminată de la 250 WTA!

Jucătoarea româncă de tenis a pierdut în runda a doua a turneului de la Seul, Coreea de Sud.

Sorana Cîrstea a câștigat în urmă cu o lună turneul de la Cleverland | Foto: Sorana Cîrstea Facebook

Sorana Cîrstea (35 de ani, 66 WTA) a fost eliminată de Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) cu scorul de la 3-6, 2-6.

În turul anterior, românca o eliminase pe Anastasia Zakharova, scor 6-3, 6-1, însă a avut ghinion la tragerea de sorți. Pe rusoaică o eliminase și în semifinalele turneului de la Cleverland, competiție pe care avea să o și câștige.

60 de puncte și 15.700 de dolari pentru Sorana!

Totuși, adversara peste care a dat joi s-a dovedit mai puternică. Swiatek a câștigat meciul care a durat o oră și treizeci și patru de minute și a eliminat-o pe româncă.

„Este o senzație extraordinară, mai ales datorită vouă, așa că vă mulțumesc că ați venit și ne-ați susținut!”, a spus Swiatek în interviul de pe teren de la finalul meciului.

„Cu siguranță, condițiile sunt mult diferite față de ultimul turneu jucat, așa că mă bucur că m-am putut adapta rapid. Îmi place foarte mult aici, Seulul este frumos când nu plouă, așa că sunt fericită să fiu aici”, a concluzionat ea.

Deși a fost eliminată în turul al doilea, Sorana Cîrstea va pleca acasă cu 60 de puncte WTA și un cec în valoare de 15.700 de dolari.

