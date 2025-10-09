Situație bizară la „U” Cluj: Alin Toșca n-a evoluat niciun minut de când a fost transferat!

Imediat după eliminarea din cupele europene, „studenții” au anunțat că l-au transferat pe fostul internațional Alin Toșca (33 de ani).

Alin Toșca a evoluat ultima dată pentru Benevento, în Serie C | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Fundașul evoluase ultima oară la Benevento, în Serie C, și venea la Cluj să rezolve problemele din apărare produse de accidentările lui Cisse și Capradossi.

Până să vină la echipă, clujenii improvizaseră în defensivă cu Dorin Codrea, Andrei Artean sau Gabriel Simion, însă cu toții au arătat că, de fapt, postul lor de bază era la mijlocul terenului.

De-a lungul carierei sale, Toșca evoluase atât fundaș central, cât și ca fundaș lateral stânga, astfel că putea fi o soluție de avarie pentru două poziții.

A fost doar pe bancă de cinci ori!

Numai că socotelile din birouri n-au fost deloc ca cele din teren! Mai bine de două luni mai târziu, Toșca nu a evoluat niciun minut pentru studenți.

Echipa nu traversează o perioadă prea bună în campionat, unde n-au bifat nicio victorie în ultimele patru meciuri.

Toșca, însă, a lipsit de pe teren la fiecare partidă: de cinci ori a fost lăsat pe banca de rezerve iar în alte patru rânduri în afara lotului, niciodată în echipa de start sau să intre pe parcursul jocului!

