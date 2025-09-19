Sabău a fost dorit ca selecționer! Ce i-a răspuns la telefon lui Răzvan Burleanu.

Antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), a fost ofertat de președintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru a deveni selecționer.

Propunerea ar fi avut loc în urmă cu un an, la puțin timp după Campionatul European din Germania.

Edward Iordănescu și-a anunțat plecarea de la Echipa națională după turneul final, iar Răzvan Burleanu s-a gândit la Ioan Ovidiu Sabău ca înlocuitor pe banca tehnică.

Sabău a refuzat categoric propunerea, însă motivul nu ar fi avut legătură cu prezența sa la „U” Cluj.

Potrivit unei dezvăluiri făcute de Florin Prunea în emisiunea iAM Sport Live, motivele tehnicianului ar fi fost legate de relația membrilor „Generației de Aur” cu actuala conducere din fotbalul românesc.

„Lucescu a spus: «Îl vreau pe Chivu (selecționer n.red)», iar Burleanu a zis: «Oricine în afară de ăsta!». Astea au fost cuvintele lui. Și Lucescu l-a recomandat pe Neluțu Sabău.

Burleanu l-a sunat, dar Neluțu i-a refuzat: «Îmi pare rău, eu nu-mi trădez colegii de generație!”. Eu i-am zis lui Neluțu de ce a zis așa. Fiecare are drumul lui în viață, crezi că eu mă supăram?”, a povestit fostul portar Florin Prunea.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit în antrenorat în ianuarie 2023, când a fost numit „principal” pe banca echipei sale de suflet, „U” Cluj.

A plecat după doar 5 luni, în mai 2023, dar a revenit la conducerea Universității Cluj trei luni mai târziu, în august.

