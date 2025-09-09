Naționala României nu își revine. Tricolorii au făcut egal în deplasarea din Cipru.

Echipa națională de fotbal a României a remizat, scor 2-2, împotriva echipei Ciprului în deplasare după ce a condus cu 2-0.

„Tricolorii” au remizat în Cipru 2-2 după ce au condus cu 2-0 | Foto: Facebook, Echipa națională de fotbal a României

Naționala de fotbal a României traversează o formă slăbă.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marţi seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut încă un pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalați după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguș (2, 18). Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul și au presat continuu.

România, care a abordat partida în aceeași formulă ca în meciul amical cu Canada (0-3), a arătat prea puțin pentru a emite pretenții la mai mult.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a deschis scorul rapid, după 91 de secunde, prin Denis Drăguș, care a scăpat singur după o pasă greșită a lui Kousoulos.

Ciprioții au replicat imediat, dar portarul Moldovan a reținut inspirat la 6 metri în fața lui Pittas (3). Drăguș s-a aflat din nou în prim plan (8), dar a șutat slab din întoarcere și Fabiano a reținut. În min. 18, Drăguș a fost lansat excelent de Răzvan Marin și a trimis cu boltă, peste portar și a dublat avantajul României.

În minutu 76, după o minge pierdută de Man, Charalampous a înscris la o minge așezată de Kakoulli.

Gazdele puteau câștiga meciul în ultimele minute (90 plus 2), când Pittas a scăpat singur, însă a trimis slab și Moldovan a apărat.

