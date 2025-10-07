Doi tineri din Cluj au obținut rezultate remarcabile la o competiție de tenis din Grecia!

Doi elevi ai Liceului cu Program Sportiv au fost reprezentații Clujului la o competiție desfășurată în Grecia.

Cei doi clujeni care au participat la competiție | Foto: Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Facebook

Greece Bowl 2025 s-a desfășurat în perioada 27 septembrie – 4 octombrie și a reunit la Heraklion 140 de sportivi din 39 de țări.

Doi dintre concurenți au fost clujeni și s-au întors cu rezultate impresionante: Patricia Irimieș a obținut locul 3 la categoria U15, în timp ce Vlad Irimieș s-a clasat pe locul 6 la o categorie de vârstă mai mică, U13.

Participanții de la Greece Bowl 2025 | Foto: Liceul cu Program Sportiv Cluj Napoca Facebook

Rezultatul fetei este cu atât mai important întrucât, pe parcursul turneului, a fost învinsă doar de un singur adversar, cea care avea să și câștige competiția. Elevă în clasa a IX-a, Patricia a revenit cu brio pe terenul de tenis după cinci luni în care a absentat din cauza unei accidentări.

„Suntem mândri de parcursul elevilor noștri și suntem convinși că acesta este doar începutul unei frumoase călătorii sportive”, au transmis reprezentații Liceului într-o postare publicată pe Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: