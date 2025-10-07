Fluturii albaștri de la Bonțida prind viață pe scena Festivalului de Teatru de la Banja Luka

Artiștii Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca vor urca pe scena Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii de la Banja Luka, în Bosnia-Herțegovina, cu spectacolul „Fun fact”, inspirat de fluturii albaștri și furnicile roșii din zona Bonțida.

Fluturii albaștri de la Bonțida prind viață pe scena Festivalului de Teatru de la Banja Luka | Foto: Consiliul Județean Cluj- Facebook

Reprezentația va avea loc miercuri, 8 octombrie, de la ora 10:00, și este realizată sub regia Deliei Gavlițchi. Spectacolul, este preponderent non-verbal, cu pasaje în limba română, respectiv în limba maghiară, și abordează teme precum acceptarea, comunicarea și conviețuirea interetnică, pornind de la o poveste reală din apropierea Clujului.

Scenariul este semnat de Ana Cucu Popescu și Csog Brigitta, scenografia de Florin Suciu, iar distribuția include Balogh Dorottya, Andreea Bolovan, Domokos Szabolcs și Robert Trifan. Muzica este compusă de Domokos Előd, coregrafia de Varga Hunor-József, iar Vlad Chiriac este asistent de regie.

Festivalul este organizat anual în octombrie, iar spectacolele sunt evaluate de un juriu internațional. „Fun fact” este o producție ESUA, în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Puck”, și face parte din proiectul „Fluturii albaștri – teatru social pentru întreaga familie”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

