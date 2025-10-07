Magazine închise în Cluj-Napoca pentru că au vândut țigări, alcool și energizante minorilor. Cât sunt amenzile?

Mai multe magazine din Cluj-Napoca au fost închise temporar din cauza faptului că au vândut minorilor țigări, alcool sau energizante, lucru interzis prin lege.

Mai multe magazine din Cluj-Napoca au fost închise temporar pentru că au vândut alcoo și țigări minorilor | Foto: Primăria Cluj-Napoca

Chiar astăzi, polițiștii locali din Cluj-Napoca au depistat un caz de vânzare de energizant către un minor.

De la începerea anului școlar și până în prezent, în Cluj-Napoca polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție comercială au continuat verificările cu privire la respectarea interdicției comercializării către minori a:

băuturilor alcoolice

țigărilor

țigaretelor electronice

băuturilor energizante

Amenzii de zeci de mii de lei pentru vânzare de tutun, alcool sau energizante către minori

„Astfel, în data de 07.10.2025, la ora 07,07, polițiștii locali au constatat faptul că o angajată a magazinului „Carrefour Express” Aurel Vlaicu a comercializat un pachet de țigări și o băutură energizantă unui minor în vârstă de 17 ani. Din cauza nerespectării prevederilor Legii nr. 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificările și completările ulterioare, societatea comercială în cauză a fost sancționată contravențional cu amenda de 10.000 lei și cu măsura complementară de suspendare a activității pentru o perioadă de 30 de zile, materializată prin aplicarea de semne distinctive cu valoare de sigiliu”, a transmis Primăria Cluj-Napoca, într-un comunicat.

Potivit sursei citate, vânzătoarea în cauză a fost sancționată contravențional cu amenda de 10.000 lei, aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea obligației de a solicita consultarea unui act de identitate.

„Menționăm faptul că de la începutul anului 2025 și până în prezent, 6 magazine alimentare au fost sancționate contravențional și sigilate pe o perioadă de 30 de zile, pentru comercializarea de țigări, respectiv țigarete electronice către minori. Verificările continuă și în perioada următoare”, a mai transmis Primăria Cluj-Napoca

