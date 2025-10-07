Românii cheltuie aproape tot ce câștigă într-o lună. 84% din venituri se duc pe cheltuieli

Românii duc la limită bugetul lunar. În trimestrul II din 2025, veniturile medii ale unei gospodării au fost de 9.502 lei, adică 3.842 lei de persoană. Cheltuielile medii lunare s-au ridicat la 8.042 lei pe gospodărie, mai exact 3.237 lei pe persoană. Asta înseamnă că populația cheltuie, în medie, peste 84% din veniturile disponibile, conform datelor INS.

Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7%, iar cele pe o persoană cu 16,8%, în timp ce cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 16,2%, iar cele pe o persoană s-au majorat cu 17,3%, notează Agerpres.ro.

Potrivit Institutului Național de Statistică, veniturile financiare medii lunare au fost, în a doua parte a anului 2025, de 8.928 lei lunar pe o gospodărie, adică 3.593 lei pe o persoană, în creștere cu 4,1% față de trimestrul I 2025, iar veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie (231 lei pe o persoană), în creștere cu 0,8% față de trimestrul I 2025.

Cea mai importantă parte din veniturile totale a fost formată de salariile brute și alte drepturi salariale, sumele fiind de 6.564 lei lunar pe o gospodărie. La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.844 lei lunar pe o gospodărie (19,4% în trimestrul II 2025, respectiv, 20,5% în trimestrul I 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie (6% în trimestrul II 2025, respectiv, 6,2% în trimestrul I 2025). Veniturile în natură reprezintă valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiari de prestații sociale (1,2% în trimestrul II 2025, respectiv, 1,1% în trimestrul I 2025) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (4,8% în trimestrul II 2025, respectiv, 5,1% în trimestrul I 2025).

Salarii mari în orașe, ajutoare sociale în sate

În trimestrul II din 2025, venitul mediu lunar al unei gospodării aflate în mediul urban a fost de 11.091 lei, cu 1,4 ori mai mare decât în mediul rural. Pe persoană, venitul urban a ajuns la 4.572 lei, cu 1,5 ori peste nivelul din rural.

Diferențele se observă și în structura veniturilor. În orașe, salariile brute și alte drepturi salariale reprezintă peste 75% din veniturile totale, cu 15,7 mai mult decat în mediul rural. În schimb, în mediul rural, 22,4% din venituri provin din prestații sociale, cu 4,9 puncte procentuale mai mult decât în urban. Conform INS, ponderea veniturilor în natură a fost de 10,1% în mediul rural, de 3 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Unde s-a dus cea mai mare parte din venituri

În trimestrul II 2025, cheltuielile bănești medii ale unei gospodării au fost de 7,580 lei pe lună, în creștere cu 5,3% față de trimestrul anterior. Mai mult, contravaloarea consumului din resurse proprii a fost de 463 lei pe gospodărie, în scădere cu 1%.

Unde au fost cele mai multe cheltuieli:

consumul gospodăriei (cheltuieli bănești și produse din resurse proprii): 4.779 lei pe lună (59,4%),

taxe și contribuții către stat: 2.734 lei (34%),

cheltuieli pentru producția gospodăriei: 185 lei (2,3%).

Cheltuielile medii au fost mai mari în zona urbană, 9.383 lei pe gospodărie, adică 3.868 lei pe persoană, de aproximativ 1,5 ori peste nivelul rural. În orașe, impozitele și contribuțiile reprezintă 37,1% din cheltuieli, în timp ce în mediul rural contravaloarea consumului din resurse proprii ajunge la 10,6%, aproape de 4 ori mai mult decât în urban.

Cele mai mici cheltuieli se înregistrează la educație

Educația înregistrează cele mai mici cheltuieli: 31 lei pe gospodărie, aproximativ 0,7% din cheltuielile totale.

Cele mai mari cheltuieli sunt pentru:

produse agroalimentare și băuturi nealcoolice: 1.592 lei (33,3%),

locuință, energie și combustibili: 657 lei (13,7%),

îmbrăcăminte și încălțăminte: 391 lei (8,2%),

transport: 337 lei (7,1%).

