Electric Castle 2026. Bonțida se pregătește să vibreze din nou între 16 și 19 iulie!

Festivalul Electric Castle anunță datele pentru ediția a 12-a. Prinde cele mai mici prețuri la EC 2026 – doar până mâine!

Panoul cu mesajele de la intrarea în festival este locul preferat de zecile de mii de tineri pentru fotografii|Foto: Electric Castle

În 2026, fanii vor retrăi experiența unuia dintre cele mai iubite festivaluri din România între 16 și 19 iulie, când domeniul castelului Banffy din Bonțida va redeveni locul de întâlnire al pasionaților de muzică bună și întâlniri memorabile.

Este cel mai bun moment de achiziție a abonamentelor pentru EC 2026: doar până în 8 octombrie, inclusiv, acestea sunt la prețuri speciale, de 129 euro +taxe pentru acces general și 249 euro + taxe pentru biletele VIP. Pentru tinerii sub 21 de ani, prețul abonamentului Youth Pass 21 este de 109 euro + taxe. Începând cu 9 octombrie, prețurile vor crește cu 30 euro + taxe.

Afișul Electric Castle care anunță datele festivalului are în prim plan rățușca, care a apărut în mii de fotografii la ediția din acest an |Foto: Electric Castle - Facebook

După o ediție 2025 de top, care a adus pe scenele festivalului artiști precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud și Justice, dar și un public record de 289.000 de participanți, Electric Castle continuă să-și consolideze poziția printre cele mai importante festivaluri europene.

Pentru ediția 2026 organizatorii promit o selecție eclectică de artiști, experiențe unice și o atmosfera specială ce a transformat Electric Castle în cea mai frumoasă poveste a verii pentru sute de mii de participanți, din 2013 și până în prezent.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: