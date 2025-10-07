Clujul, centru de excelență în educația medicală. Peste 300 de specialiști s-a reunit la Conferința Națională de Dermato-Oncologie și Dermatologie Clinică

În perioada 1-3 octombrie 2025, Societatea Română de Dermato-Oncologie și Dermatologie Clinică a organizat la Cluj-Napoca Conferința Națională cu participare internațională, un eveniment științific de anvergură care a reunit peste 300 de specialiști din întreaga țară.

Peste 300 de specialiști s-a reunit la Conferința Națională de Dermato-Oncologie și Dermatologie Clinică | Foto: Societatea Română de Dermato-Oncologie și Dermatologie Clinică

Programul conferinței a fost centrat pe depistarea precoce și diagnosticul corect al afecțiunilor cutanate, în contextul creșterii îngrijorătoare a incidenței cancerelor de piele. Formatul a inclus sesiuni plenare, workshopuri aplicate și discuții de caz, toate gândite pentru a facilita transferul rapid al cunoștințelor din cercetare în practica clinică.

Evenimentul a beneficiat de participarea unor lideri recunoscuți la nivel internațional, care au adus perspective valoroase și experiență practică în domenii cheie:

Prof. Dr. Wilhelm Stolz (München) și Prof. Dr. Elvira Moscarella (Napoli) - progrese actuale în dermatoscopie și algoritmi pentru diagnosticul precoce al tumorilor cutanate;

Prof. Dr. Lidia Rudnicka (Varșovia) - noi direcții în patologia firului de păr, cu implicații diagnostice și terapeutice;

Prof. Dr. Christos Zouboulis (Germania) - abordare integrată a bolilor cutanate inflamatorii, cu accent pe mecanismele de boală și deciziile terapeutice;

Prof. Dr. Alina Frătila (Bonn, Germania) - standarde actuale de siguranță și rezultate în medicina estetică, din perspectivă dermatologică.

„A fost o ediție cu totul specială pentru mine, prima în care am avut onoarea de a fi co-președinte al conferinței. Am fost profund impresionată de nivelul științific, de calitatea discuțiilor și de deschiderea spre colaborare interdisciplinară. Am învățat împreună, cu gândul la pacienții noștri și la cum putem aduce știința mai aproape de practica zilnică”, a spus Conf. Univ. Dr. Loredana Ungureanu, medic dermatolog, co-președinte al Conferinței Naționale de Dermato-Oncologie și Dermatologie Clinică.

Conferința a reconfirmat rolul Clujului ca centru de excelență în educația medicală continuă și ca punct de întâlnire al comunității dermatologice din România și din străinătate.

Evenimentul a fost susținut prin parteneriatul dintre mediul universitar, organizațiile profesionale și industria farmaceutică, contribuind la promovarea cercetării, educației și inovației în domeniul dermatologiei moderne.

