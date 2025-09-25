Fundașul lui CFR, Simao Rocha, s-a operat și revine pe teren în 2026!

Încă o lovitură pentru Andrea Mandorlini: ardelenii l-au pierdut pentru acest an pe fundașul Simao Rocha (24 de ani), accidentat.

Simao Rocha a fost transferat de CFR în vara anului 2024 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Jucătorul portughez a ratat o bună parte din pregătirea de vară și startul de sezon din cauza unei accdeintări la genunchi.

Fundașul stânga a revenit pe teren în finalul meciului cu Braga, după care a evoluat timp de o repriză la returul cu lustianii.

Accidentarea i-a recidivat, iar de la jumătatea lunii august nu a mai fost nici măcar în lotul CFR-ului.

Marius Bilașco, oficialul fostei campioane, a dezvăluit că jucătorul s-a operat în Portugalia și va fi indisponibil pentru restul meciurilor care se vor disputa în 2025.

„Am încredere, chiar dacă lipsesc doi jucători importanţi. Louis Munteanu a reintrat la antrenamente. Lipsesc Kamara şi Simao. Simao, cred că anul ăsta nu mai joacă. A avut nişte desprinderi la menisc şi os.

Are nevoie de o pauză mai lungă, acuza dureri şi a mers în Portugalia la un medic. S-a operat acolo şi va reveni din ianuarie. Partea bună este că Louis a reintrat la antrenamente, iar jucătorii rămaşi sunt valizi şi pe ei putem conta până la final”, a spus Marius Bilaşco, la Prima Sport 1.

CFR Cluj are un început de sezon dificil. Ardelenii au fost eliminați din cupele europene de suedezii de la Hacken, Dan Petrescu și-a dat demisia și a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini.

Nici schimbarea de pe banca tehnică nu a produs șocul dorit la echipă, astfel că vișiniii sunt pe locul 12 în clasament în acest moment, cu doar 8 puncte acumulate.

