Fotbal internațional. Ousmane Dembélé a câștigat Balonul de Aur!

Extrema celor de la PSG, Ousmane Dembélé (28 de ani), a câștigat cel mai prestigios premiu individual pentru sezonul 2024/2025.

Aitana Bonmati și Ousmane Dembélé la gala de luni seară | Foto: Ballon d'Or Facebook

Balonul de Aur, acordat de France Football, a ajuns luni seară la cea de-a 69-a ediție și i-a fost acordat jucătorului care a triumfat în Liga Campionilor în sezonul trecut.

Francezul a fost urmat în acest top de Lamine Yamal (Barcelona) și Vitinha, colegul său de la Paris Saint-Germain.

„Sunt foarte fericit că am primit trofeul de la Ronaldinho. Mulțumesc clubului PSG, tuturor celor din club! Suntem o familie incredibilă, în frunte cu președintele clubului.

Am o relație excelentă cu el. Le mulțumesc tuturor starurilor de la PSG! Mi-au dat multă încredere. A fost extrem de important pentru cariera mea. Am coechipieri extraordinari. E un trofeu al echipei.

Și Barcelona a avut un rol mare în cariera mea. Am jucat alături de Messi acolo. Nu a fost obiectivul meu să câștig Balonul de Aur, dar sunt foarte fericit. Am câștigat Chmpions League în premieră, am câștigat campionatul, acum a venit și acest trofeu și sunt foarte fericit”, a spus Dembélé în momentul în care i-a fost înmânată distincția.

„Daune morale aduse unei ființe umane!”

Gala nu a fost lipsită de momente tensionate. Tatăl lui Lamine Yamal a considerat nedreaptă decizia organizației franceze și a reacționat la final: „Cred că e cel mai rău. Nu o să spun jaf, ci daune morale aduse unei ființe umane.

Cred că Lamine Yamal este de departe cel mai bun jucător din lume, la o diferență uriașă. Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că este cel mai bun jucător din lume, nu are rivali”, a spus acesta într-o intervenție la „El Chiringuito TV”.

Alte premii acordate luni seară: Luis Enrique (PSG) - Antrenorul Anului, Gianluigi Donnarumma (Man.City) – Cel mai bun portar, Viktor Gyokeres (Arsenal) – Cel mai bun atacant, Lamine Yamal – Cel mai bun jucător U21, Aitana Bonmati (Barcelona) – Balonul de Aur în fotbalul feminin.

