Universitatea Cluj întâlnește revelația sezonului! Sabău: „Se vede mâna lui Bogdan Andone!”

Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău se deplasează în acest weekend la Pitești pentru duelul cu FC Argeș.

„Studenții” se află pe locul 8 înaintea meciului de sâmbătă | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Deși s-a întors în acest sezon în Superligă, echipa antrenată de Bogdan Andone se află pe locul 5 înaintea acestei etape, cu 16 puncte.

Au câștigat cu CFR și FCSB

Piteștenii i-au învins până acum pe cele mai bune formații din sezonul trecut, CFR și FCSB, fapt care îl face pe Sabău să fie precaut înaintea meciului programat sâmbătă, de la ora 18:45.

„Întâlnim o echipă care are multă încredere, mult entuziasm, care stă bine din punct de vedere fizic, e organizată, are jucători disciplinați. Se vede mâna lui Bogdan Andone. Argeș e o echipă bună de contraatac, perciuloasă la faze fixe, stă bine în teren, uneori vine cu un pressing avansat, alteori se retrage.

Caio e un jucător care are acele momente bune, în care poate să aibă o pasă, un șut, o execuție, bate foarte bine fazele fixe. Rămâne o echipă bine organizată, cu o stare de spirit bună, se luptă pentru fiecare minge, încearcă să își câștige duelurile”, a declarat tehnicianul la conferința de presă premergătoare meciului.

„U”, la 5 puncte de podiumul Superligii!

„Moțul” a fost mulțumit de cum s-a pregătit echipa în ultima săptămână, însă crede că elevii săi mai au aspecte pe care trebuie să le îmbunătățească pentru a fi la adevărata lor valoare în teren.

„Atmosfera a fost bună, jucătorii s-au pregătit foarte bine, nu am ce să le reproșez, chiar au avut o stare foarte bună. Suferim foarte mult în preajma careului, acolo unde trebuie să luăm decizii, să ne creem acele situații clare de ultima pasă, să avem mai multă personalitate la atacanții care trebuie să se demarce mai bine, să își câștige duelurile. De fapt, de asta avem nevoie anul acesta.

Ca joc, nu putem spune că am arătat rău, ca preocupare, ca implicare, doar că ne lipsește puțin calitatea în careu. Ne creem puține ocazii individual și atunci încercăm foarte mult să ne bazăm doar pe jocul echipei, ceea ce nu întotdeauna funcționează.

Ai nevoie uneori și de acele decizii corecte luate de atacanți, de inspirația lor, de forța de a-și câștiga duelurile și a finaliza. Trebuie să lucrăm mai mult la acest capitol”, a încheiat fostul jucător de la Feyenoord, Brescia și Reggiana.

„Studenții” se află pe locul 8 înaintea meciului cu FC Argeș, la 5 puncte distanță de podiumul Superligii.

Deși au avut un start de sezon modest, culminat cu eliminarea din cupele europene, ardelenii și-au revenit și au înregistrat două victorii și un egal în ultimele patru etape, astfel că sunt în cărți pentru obiectivul trasat: accederea în play-off.

