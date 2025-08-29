Derby clujean la fotbal feminin! Olimpia Cluj și Olimpia Gherla se înfruntă duminică.

În acest weekend se va disputa a doua etapă din Superliga Feminină.

Olimpia Cluj a remizat în prima etapă, 1-1 cu Poli Timișoara | Foto: U Olimpia Cluj Facebook

Singurele echipe din județul Cluj care evoluează în primul eșalon de fotbal feminin, Olimpia Cluj și Atletic Olimpia Gherla, vor da piept în etapa secundă a noului sezon.

Duelul dintre gruparea pregătită de Andra Vela și cea antrenată de Mirel Albon va avea loc duminică, 31 august, de la ora 13:00, pe arena din Iclod.

Niciuna dintre echipe nu a câștigat în prima etapă. Clujencele au încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul din deplasare cu Politehnica Timișoara, în timp ce Gherla pierdut pe teren propriu, scor 1-2, duelul cu Gloria Bistrița.

Au câștigat mereu împotriva Olimpiei Gherla!

Olimpia Cluj a ieșit învingătoare din toate duelurile pe care le-a disputat până acum în fața adversarei de duminică: de două ori cu scorul de 9-0 în 2022, 6-0 și 4-1 în sezonul trecut. Totuși, diferența de moment dintre cele două echipe este mult mai mică pe cât arată ultimele rezultate directe.

Olimpia Gherla a impresionat în această vară la capitolul transferuri prin nume precum Mihaela Ciolacu, una dintre cele mai importante jucătoare din fotbalul românesc, Ioana Borțan sau Mirela Ganea, dar și prin numirea antrenorului Mirel Albon, astfel că echipa va lupta cu șanse reale pentru accederea în play-off-ul competiției.

De cealaltă parte, Olimpia Cluj se va baza în continuare pe cele mai bune jucătoare din sezonul trecut: Carmen Marcu, Sonia Bumbar și Shaira Pera vor continua și în acest sezon în echipamentul alb-negru.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: