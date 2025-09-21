Un singur gol marcat de „U” Cluj în ultimele patru etape. Ioan Ovidiu Sabău: „Aș fi vrut mai mult de la jucători.”

Universitatea Cluj pare că nu se regăsește când vine vorba de atac. „Studenții” au marcat un singur gol în ultimele patru etape de campionat.

Antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, n-a fost mulțimit de prestația jucătorilor săi în meciu cu FC Argeș | Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

Universitatea Cluj nu a reușit să marcheze în meciul din deplasare cu FC Argeș și a pierdut scor 0-1. „Studenții” traversează o perioadă mai dificilă din puct de vedere ofensiv deoarecea au reușit să înscrie un singur gol în ultimele patru etape, cel a lui Nistor în victoria din deplasare cu Unirea Slobozia.

Tehnicianul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, n-a fost mulțumit de prestația jucătorilor săi și a criticat ineficiența arătată în fața porții.

„Aș fi vrut mai mult de la jucători. Joci cu o echipă care se bazează pe acea încredere, au foarte multe puncte pentru o echipă nou-promovată. Am apreciat atitudinea lor, curajul lor, la noi am văzut multă teamă, multă frică, din păcate pentru obiectivele pe care ni le-am propus.

Foarte greu să avem ocazii clare în preajma careului, ajungem acolo, dar aruncăm responsabilitatea de la unul la celălalt. Fără să avem curajul acela de a finaliza, e foarte greu. Am avut multe cornere, lovituri libere, dar am fost ineficienți, fotbalul se joacă pe goluri”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă după meciul cu FC Argeș.

