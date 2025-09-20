Universitatea Cluj a pierdut în deplasare cu FC Argeș. Golul decisiv, înscris chiar de un fost „student”.

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a fost învină, scor 0-1, în deplasarea cu nou-promovata FC Argeș.

Universitatea Cluj, a pierdut, scor 0-1 în deplasare cu FC Argeș | Foto: Facebook, FC Universitatea Cluj

„Ștudenții” au pierdut la limită, scor 0-1, în deplasarea cu FC Argeș, în etapa a 10 a acestui sezon din Superliga României

Prima ocazia mare a oaspeților a venit în minutul 9, însă lovitura cu capul a lui Cisse s-a dus pe lângă poarta lui Lazar.

Prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Universitatea Cluj a rămas în 10 oameni în minutul 58, când Ovidiu Bic a primit al doilea cartonaș galben în doar șase minute și a fost eliminat.

Omul în minus s-a simțit pentru „studenți” deoarece FC Argeș a deschis scorul în minutul 65, printr-o execuție de autor a lui Adel Bettaieb. Atacantul tunisian a venit liber de contract la piteșteni chiar de la formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

„U” Cluj a încercat mai apoi să încerce să salveze cât poate din rezultat și a forțat egalarea în inferioritate numerică.

Egalitatea numerică a fost restabilită în minutul 82, când Dorinel Oancea de la FC Argeș (venit și el liber de contract de la „U” Cluj) a încasat cel de-al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Echipele de start pentru meciul FC Argeș - U Cluj

FC Argeș (4-3-3): Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rădescu, Sierra, Blagaic - Caio, Moldoveanu, Bettaieb

Rezerve: Straton, Borta, Garutti, Orozco, Tchassem, Takayuki, Rață, Pîrvu, F. Manole, R. Popescu, L. Crăciun

Absent: Matos (suspendat)

Antrenor: Bogdan Andone

U Cluj (4-3-1-2): Gertmonas - Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu - El Sawy, Simion, Bic - Nistor - Postolachi, Lukic

Rezerve: Lefter, Chirilă, Cristea, Toșca, M. Gomes, Artean, Codrea, Drammeh, Fabry, A. Orban, Macalou, A. Trică

Absent: Van der Werff (accidentat)

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

