Elena Udrea, acuzații grave la adresa CFR-ului: „E echipa sistemului din Ligă!”

Fostul ministru, Elena Udrea, l-a acuzat pe Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, că performanțele echipei ar fi fost influențate și de conexiunile sale politice.

Elena Udrea, fostul ministru | Foto: Elena Udrea Facebook

Elena Udrea iese din nou la atac, la scurt timp după ce a fost eliberată din închisoare într-un mandat de 3 ani și 10 luni pentru dosarul „Gala Bute”.

Udrea a pus tunurile pe Varga și Paszkany!

Fostul ministru i-a acuzat pe patronii de la CFR Cluj din ultimele două decenii, Arpad Paszkany și Ioan Varga, de conexiuni în lumea politică care ar influența și rezultatele sportive ale echipei din Gruia.

„Domnul Neluțu Varga este o interfață a domnului Coldea (Florian Coldea n.red) și în fotbal. Până la urmă, echipa CFR Cluj, care a avut și rezultate bune, pe merit... dar este o echipă susținută, este o echipă a sistemului din Ligă. Adică a fost mereu susținută de domnul Burleanu, pus de Florian Coldea la Ligă (Federația Română de Fotbal n.red).

A fost mereu susținută să câștige, chiar și când nu era în drept să câștige, când nu era în situația de a câștiga. Adică, chiar și atunci când nu era pregătită, câștiga meciurile. Deci, acolo la Cluj, gruparea aceasta, care a mai făcut această preluare în forță.

Un exemplu care îmi vine acum în minte este Paszkany (Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR n.red), căruia i-au luat toate afacerile și l-au forțat să și plece din țară, pentru că îl și arestau”, a spus Elena Udrea în cadrul emisiunii moderate de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Ambii au performat la CFR

Arpad Paszkany a fost patronul formației din Gruia între 2002 și 2015. Echipa activa în Divizia B când el a preluat pachetul majoritat de acțiuni, iar după doar doi ani a promovat în Liga 1.

Perioada 2008-2012 a fost cea mai glorioasă din istoria clubului: echipa a câștigat de trei ori titlul de campioană (2007/2008, 2009/2010 și 2011/2012) și a participat de trei ori în grupele Ligii Campionilor.

CFR a intrat în insolvență în 2015 și a ieșit în 2017, când Ioan Varga a plătit datoriile clubului și a devenit principalul investitor. În opt ani cu Varga patron, ardelenii au câștigat 8 trofee: de cinci ori titlul de campioană (consecutiv între 2018 și 2022), două Supercupe (2018 și 2021) și o Cupă (2025).

