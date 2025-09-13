CFR Cluj reușește doar o remiză la Clinceni

CFR Cluj a disputat partida cu Metaloglobus, în etapa a 9-a a campionatului intern, la Clinceni, meci încheiat printr-o remiză. Este a șaptea partidă în care „feroviarii” nu reușesc să câștige.

Meci important pentru echipa lui Andrea Mandorlini disputat, sâmbătă, la Clinceni.

„Feroviarii” au avut parte de o partidă tensionată, cu presiune în teren, în condițiile în care echipa adversă a deschis scorul în primele minute ale meciului:

Dragoș Huiban i-a luat prin surprindere pe „feroviari” și marcat la debut (min.4), iar clujenii au intrat în febra jocului pentru a egala.

CFR Cluj a reușit să egaleze la mai bine de o jumătate de oră de joc, prin golul marcat de Korenica (min.37).

CFR Cluj a tras tare și în repriza secundă, în condițiile în care nu figurează în primele 10 poziții ale clasamentului Superligii. În ciuda ocaziilor și tatonărilor din teren, scorul a rămas neschimbat, iar CFR Cluj nu a reușit să se impună nici în prelungiri. Partida s-a încheiat printr-o remiză (1-1).

Clujenii se regăsesc pe locul 12 al campionatului, cu doar 7 puncte.

Echipele de start

Metaloglobus: Gavrilaş - D. Irimia, Camara, Pasagic, A. Sava - Sabater, Moreira, Ubbink, Neacşu - Lopes, Huiban

Rezerve: Nedelcovici, Hadzic, Abbey, Lis, A. Sârbu, C. Achim, Irimia, Milea, Kouadio, Visic, Zakir

Antrenor: Mihai Teja

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Emerllahu – Şfait, Badamosi, Korenica

Rezerve: Gal, Vâlceanu, Kresic, Gyorgy, A. Radu, Keita, Perianu, A, Păun, Biliboc, Cordea, Ciubăncan

Antrenor: Andrea Mandorlini

