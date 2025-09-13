  • Flux RSS
Sport

CFR Cluj reușește doar o remiză la Clinceni

CFR Cluj a disputat partida cu Metaloglobus, în etapa a 9-a a campionatului intern, la Clinceni, meci încheiat printr-o remiză. Este a șaptea partidă în care „feroviarii” nu reușesc să câștige.

Metaloglobus CFR Cluj, 1-1|Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook Metaloglobus CFR Cluj, 1-1|Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

 

 


Meci important pentru echipa lui Andrea Mandorlini disputat, sâmbătă, la Clinceni. 

CITEȘTE ȘI: 
Louis Munteanu, cale liberă spre Rennes! Francezii scriu că „acordul e aproape”

„Feroviarii” au avut parte de o partidă tensionată, cu presiune în teren, în condițiile în care echipa adversă a deschis scorul în primele minute ale meciului: 


Dragoș Huiban i-a luat prin surprindere pe „feroviari” și marcat la debut (min.4), iar clujenii au intrat în febra jocului pentru a egala. 

CFR Cluj a reușit să egaleze la mai bine de o jumătate de oră de joc, prin golul marcat de Korenica (min.37).


CFR Cluj a tras tare și în repriza secundă, în condițiile în care nu figurează în primele 10 poziții ale clasamentului Superligii. În ciuda ocaziilor și tatonărilor din teren, scorul a rămas neschimbat, iar CFR Cluj nu a reușit să se impună nici în prelungiri. Partida s-a încheiat printr-o remiză (1-1). 

Clujenii se regăsesc pe locul 12 al campionatului, cu doar 7 puncte. 


Echipele de start

Metaloglobus: Gavrilaş - D. Irimia, Camara, Pasagic, A. Sava - Sabater, Moreira, Ubbink, Neacşu - Lopes, Huiban
Rezerve: Nedelcovici, Hadzic, Abbey, Lis, A. Sârbu, C. Achim, Irimia, Milea, Kouadio, Visic, Zakir
Antrenor: Mihai Teja

CFR Cluj:  Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Emerllahu – Şfait, Badamosi, Korenica
Rezerve: Gal, Vâlceanu, Kresic, Gyorgy, A. Radu, Keita, Perianu, A, Păun, Biliboc, Cordea, Ciubăncan
Antrenor: Andrea Mandorlini


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Transferul anului în România. Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce a spus câștigătorul UEFA Champions League?

Ultimele Stiri
abonare newsletter