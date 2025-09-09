CFR renunță la încă un atacant: Marko Gjorgjievski semnează în Superligă!

Schimbările drastice promise de Ioan Varga la echipă au avut loc în ultimele zile de mercato, când CFR Cluj a renunțat la 7 jucători!

Gjorgjievski a debutat pentru CFR în Supercupa pierdută cu FCSB | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ultimul nume care nu va continua în Ardeal este Marko Gjorgjievski (25 de ani), alt jucător transferat în această vară.

Vârful macedonean a fost transferat de la Sileks, unde marcase 15 goluri în 30 de meciuri și fusese golgheterul campionatului, însă nu a confirmat și la Cluj.

A evoluat în 11 meciuri pentru CFR în toate competițiile, fără să reușească să contribuie la vreun gol, astfel că șefii din Gruia s-au decis să renunțe la serviciile sale.

Atacantul s-a înțeles cu Hermannstadt pentru un transfer defintiv și a plecat de la CFR chiar în ultima zi de mercato.

„Mulțumim, Marko Gjorgjievski!

Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Hermannstadt au ajuns la un acord privind transferul atacantului Marko Gjorgjievski la formația sibiană. Îi urăm, pe această cale, mult succes în carieră!”, a fost anunțul publicat de pagina oficială de Facebook a celor de la CFR Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: