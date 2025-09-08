Culisele transferului lui Gheorghiță la „U”: „Nu putea să figureze nici în a doua garnitură”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat cum s-a luat decizia plecării lui Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj.

Gheorghiță a fost cedat la „U” Cluj la schimb pentru Thiam | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Sosit, mai întâi, la „U” Cluj sub formă de împrumut, Gheorghiță a fost transferat definitiv în Ardeal de „studenți” după ce Mamadou Thiam a fost cedat la schimb la formația roș-albastră.

Oficialul celor de la FCSB, Mihai Stoica, a divulgat detalii din spatele plecării fostului jucător de la Poli Iași.

A costat un sfert de milion de euro

Gheorghiță fusese transferat de la formația moldoveană la începutul acestui an pentru 250.000 de euro, însă nu a confirmat la FCSB. A marcat un singur gol în 15 meciuri și nu a fost pe placul finanțatorului Gigi Becali.

„Gigi a decis să nu mai jucăm cu under în spatele atacantului. Noi l-am luat pe o sumă infimă pe Gheorghiţă de la Iaşi. În momentul în care aveam nevoie disperată de un under pe poziţia aia.

Octavian Popescu era accidentat. Noi nu aveam alt jucător născut în 2002 în spatele atacantului. Gheorghiţă era exact ce trebuie. Cu ultimele transferuri noi am ajuns în situaţia în care Gheorghiţă nu putea să figureze nici măcar în a doua garnitură, aia de rezervă, în spatele vârfului.

Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui, am salvat salariul pe mulţi ani pe care mai trebuia să joace. Am salvat salariul pe care îl plăteam degeaba.

Thiam vine să dubleze un post pe care nu îl aveam, că Alibec era accidentat şi Bîrligea abia revenise din accidentare.

Mai facem calcule şi la modul ăsta, pe care lumea nu le înţelege dacă nu le explici”, a declarat Mihai Stoica pentru Prima Sport.

Gheorghiță a început fotbalul la echipa secundă a celor de la Clinceni, după care a mai evoluat pentru CAO 1910 Oradea și FC Bihor.

700.000 de euro este cota de piață a jucătorului potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.ro

