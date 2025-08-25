Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul! Atacantul forțează mâna conducerii ca să fie transferat.

După înfrângerea la scor în manșa tur din play-off-ul Conference League, scor 2-7 contra lui Häcken, CFR Cluj a pierdut și duelul din campionat cu Oțelul Galați, scor 1-4.

Louis Munteanu a fost cumpărat de CFR Cluj de la Fiorentina | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii au pierdut duminică și în campionat, în deplasare cu Oțelul, scor 1-4, astfel că bilanțul CFR-ului de la începutul sezonului devine și mai îngrijorător: trei victorii, patru egaluri și șapte înfrângeri.

Demisia lui Dan Petrescu și reinstalarea pe bancă tehnică a lui Andrea Mandorlini nu a avut efectul așteptat. La Galați, italianul nu s-a putut baza pe cel mai bun jucător al echipei din sezonul trecut: Louis Munteanu.

Deși a ratat o parte din pregătirea de vară și s-a confruntat cu accidentările în acest debut de sezon, Munteanu era apt din punct de vedere fizic pentru duelul cu formația antrenată de László Balint.

Motivul pentru care Munteanu n-a jucat

Se pare că absența sa nu este legată de forma sportivă sau programul încărcat. Potrivit publicației Fanatik, atacantul ar fi refuzat să facă deplasarea pentru meciul cu Oțelul, supărat fiind că nu este lăsat să plece în străinătate.

Conform sursei citate, atacantul ar fi plecat la București după ce echipa a aterizat la Cluj din Suedia și a anunțat că nu va juca în duelul pe care echipa sa l-a disputat duminică după-masă.

În plus, gruparea din Gruia ar avea și restanțe financiare, alt aspect care l-ar fi făcut pe Louis să nu joace cu la Galați.

Vârful cumpărat de la Fiorentina vara trecută pentru 2,3 milioane de euro încearcă să profite de situația economică a clubului și să forțeze mâna conducerii să-l vândă cât mai repede.

Accederea în grupele Conference League ar fi însemnat un bonus de 3 milioane de euro pentru CFR. Acum, însă, patronul Varga va trebui să facă rost de bani din altă parte.

