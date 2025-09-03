Bază sportivă modernizată pentru antrenamentele lui „U” Cluj!

„Studentii” și-au reluat antrenamentele pe terenul „Remus Câmpeanu” după 4 luni în care s-au antrenat la Baza Sportivă CMC.

Noul teren de antrenament al Universității Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Toate merg ceas pentru „U” Cluj! După ce echipa s-a apropiat la doar trei puncte de podiumul Superligii, gruparea ardeleană a primit încă un o veste bună înainte de reluarea campionatului.

Universitatea „Babeș-Bolyai” a terminat de modernizat terenul pe care se antrenau de obicei „studenții”, situat în bază de antrenament din Parcul „Iuliu Hațieganu”.

Pentru a-l pune la dispoziția jucătorilor, conducerea clubului va plăti o chirie de nu mai puțin de 20.000 de euro către UBB, pe lângă cheltuielile de întreținere, anunță publicația iAMSport.

Potrivit aceleiași surse, gazonul de pe terenul de antrenament va fi similar cu cel de pe Cluj Arena, stadionul unde își dispută meciurile de acasă Universitatea Cluj.

Gazonul terenului de antrenament | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

