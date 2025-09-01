Alin Fică, după CFR - FCSB 2-2: „Aici cred că este problema!”

CFR Cluj și FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 8-a a Superligii. La finalul meciului, Alin Fică (23 de ani), jucătorul ardelenilor, a comentat evoluția celor două echipe.

Alin Fică este jucător provenit din academia CFR | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro

Mijlocașul crescut de CFR crede că scorul de la finalul meciului este corect după cum a decurs partida. Clujenii rămân în subsolul clasamentului după acest egal, cu doar 6 puncte acumulate după 8 etape, având și o partidă mai puțin disputată.

„Cred că e rezultatul echitabil, dar nu suntem mulțumiți de acest egal. Era normal să protejăm rezultatul, Mister ne-a cerut la pauză să închidem mai bine spațiile, să fim mai compacți, cred că asta s-a și văzut în teren, dar per total cred că am făcut un meci foarte bun.

Sunt foarte puține puncte având în vedere că și noi, și FCSB ne luptăm an de an la primele locuri. Cred că e o nemulțumire din partea suporterilor, dar vreau să-i asigur că vom face tot ce ține de noi să urcăm iar unde ne este locul.

Sunt trei zile libere pentru noi (urmează meciurile echipei naționale n.red), sper să ne refacem, mai ales mental pentru că aici cred că este problema, și fizic, ne ajută și sper să ne întoarcem cu forțe proaspete”, a spus acesta la finalul partidei.

Pentru CFR Cluj urmează meciul de la Clinceni cu Metaloglobus București, etapă care va avea loc peste două săptămâni. Competiția internă va fi întreruptă pentru meciurile României cu Canada și Cipru.

