Unirea Dej l-a transferat pe Octavian Ursu, fost jucător la „U” Cluj, UTA și Rapid!

Formația antrenată de Adrian Falub a ajuns la un acord cu mijlocașul care are peste 200 de meciuri în primele două eșaloane din România.

Ursu a jucat în trei perioade la U Cluj, între 2013 și 2019 | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Potrivit informațiilor obținute de monitorulcj.ro, Unirea Dej a ajuns la un acord cu Octavian Ursu (30 de ani), ultima oară la ACS Mediaș.

Rămas liber de contract după ce nu a reușit accederea la barajul pentru Liga a 2-a alături de medieșeni, Ursu a ales să își continue cariera la Dej și să evolueze din nou sub comanda lui Adrian Falub (54 de ani).

Cei doi au mai lucrat împreună la Universitatea Cluj, în sezonul 2018/2019, când echipa se afla în al doilea eșalon.

Fotbalistul care poate evolua în ambele flancuri ale atacului a disputat deja primele minute în tricoul alb-albastru într-o partidă de verificare contra Sănătății Cluj (Liga 3).

Cine este Octavian Ursu

Originar din Mediaș, Octavian Ursu a început fotbalul la Universitatea Cluj, de unde a fost împrumutat la echipe precum Unirea Slobozia, ACS Berceni sau Olimpia Satu Mare.

Imediat după ce a ratat promovarea în prima ligă alături de „studenți”, el a semnat cu UTA Arad, formație alături de care avea să încheie pe prima poziție în liga secundă.

Avea să fie prima dintre cele trei promovări în prima ligă reușite în carieră: a mai reușit această performanță la finalul sezonului 2020/2021 alături de Rapid, apoi, doi ani mai târziu cu Oțelul Galați, sub comanda lui Dorinel Munteanu.

A disputat doar două partide în Superligă pentru gălățeni, după care a mai bifat experiențe la Chindia Târgoviște și ACS Mediaș.

Unirea Dej, sezon ratat după retrogradare

Dejenii se află la a doua participare consecutivă în al treilea eșalon, după retrogradarea din Liga 2 la finalul sezonului 2023/2024.

Ardelenii au avut parte de un sezon ratat complet, cu o participare în play-out și clasarea pe locul 4 la finalul sezonului, prima poziție deasupra locurilor de retrogradare.

Nici noua ediție nu a început mai bine pentru elevii lui Falub, Unirea Dej fiind eliminată din Cupa României de Viitorul Livezile, echipă care activează în Liga a 4-a Bistrița.

Liga a 3-a va debuta în mai puțin de 3 săptămâni, pe 30 august.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: