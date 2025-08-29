Jucătorul dorit de CFR a avut probleme cu legea după ce a maltratat o pisică!

CFR Cluj este aproape să ajungă la o înțelegere cu fundașul Kurt Zouma, fost câștigător de Premier League și Liga Campionilor cu Chelsea.

Kurt Zouma a jucat ultima dată la Al Orubah | Foto: Kurt Zouma Facebook

Stoperul francez este liber de contract după despărțirea de Al Orubah iar noul manager sportiv al clubului, Mikael Silvestre, încearcă să-l convingă să vină la Cluj, a anunțat ProSport.

La 30 de ani, Zouma are un CV spectaculos: a fost de două ori campion al Angliei cu Chelsea, în 2015 și 2017, a câștigat Liga Campionilor cu albaștrii în 2021 dar și trofeul Conference League cu West Ham, în 2023.

Chiar dacă a evoluat în ultimul sezon în campionatul Arabiei Saudite, cota sa de piață este, în continuare, mare: 10 milioane de euro, conform Transfermarkt

Potrivit sursei citate, singurele detalii care se mai negociază între cele două părți este salariul pe care ar urma să-l primească Zouma în România.

Zouma, probleme cu legea din cauza unui videoclip!

Fundașul cu 11 selecții în naționala Franței s-a remarcat și negativ în ultimii ani.

La începutul anului 2022, el a fost filmat și postat pe rețelele de socializare cum își aruncă și își lovește una dintre cele două pisici pe care le avea.

Asociațiile pentru protecția animalelor din Marea Britanie s-au autosesizat, iar în acest sens a fost deschisă o anchetă.

Jucătorul a fost sancționat cu 180 de ore de muncă în folosul comunității și, pe lângă faptul că pisicile din rasa Bengal i-au fost confiscate, el nu va avea dreptul să dețină pisică pentru următorii cinci ani.

Și clubul pentru care evolua atunci, West Ham, a decis să-l amendeze pe jucător: 300.000 de euro, echivalentul salariului său pe 2 săptămâni.

Pedeapsa pentru Zouma a fost, totuși, destul de blândă, în condițiile în care se vorbea chiar despre o pedeapsă cu închisoare.

