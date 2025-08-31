Remiză în Gruia. CFR și FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2.

Câștigătoarele celor două trofee interne din sezonul trecut, CFR Cluj și FCSB, s-au întâlnit duminică seară în derby-ul etapei a 8-a din Superligă.

CFR a remizat pe teren propriu cu FCSB, 2-2 | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro

Ardelenii au condus la pauză după golurile înscrise de Damjan Djokovic (min. 19) și Lindon Emerllahu (45+1). FCSB a marcat prin Florin Tănase (min.43), în urma unui penalty acordat după intervenția sistemului VAR, apoi au egalat din nou spre finalul partidei prin Juri Cisotti (88).

Aly Abeid, fundașul lui CFR Cluj, a fost eliminat în prelungirile partidei pentru o lovitură în figură aplicată lui Adrian Șut.

Echipele de start

CFR 1907 Cluj

89.Hindrich - 77.Șfaiț, 44.Kresic, 6.Sinyan, 27.Ilie, 45.Camora (C) - 8.Fică, 88.Djokovic, 18.Emerllahu - 9.Munteanu, 17.Korenica

Rezerve: 1.Gal, 99.Micai - 3.Abeid, 15.Badamosi, 49.Biliboc, 24.Cordea, 10.Deac, 44.Dumbravanu, 86.Kun, 96.Nkololo, 11.Păun, 93.Postolachi

Antrenor: Andrea Mandorlini

FCSB

32.Târnovanu - 4.Graovac, 30.Ngezana, 17.Popescu, 28.Pantea - 21.Chiricheș, 8.Șut (C) - 22.Toma, 10.Tănase, 31.Cisotti - 93.Thiam

Rezerve: 38.Zima - 7.Alibec, 9.Bîrligea, 2.Crețu, 18.Edjouma, 16.Lixandru, 11.Miculescu, 27.Olaru, 20.Politic, 37.Oct.Popescu, 33.Radunovic, 90.Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

