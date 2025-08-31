Sport
Remiză în Gruia. CFR și FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2.
Câștigătoarele celor două trofee interne din sezonul trecut, CFR Cluj și FCSB, s-au întâlnit duminică seară în derby-ul etapei a 8-a din Superligă.CFR a remizat pe teren propriu cu FCSB, 2-2 | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro
Ardelenii au condus la pauză după golurile înscrise de Damjan Djokovic (min. 19) și Lindon Emerllahu (45+1). FCSB a marcat prin Florin Tănase (min.43), în urma unui penalty acordat după intervenția sistemului VAR, apoi au egalat din nou spre finalul partidei prin Juri Cisotti (88).
Aly Abeid, fundașul lui CFR Cluj, a fost eliminat în prelungirile partidei pentru o lovitură în figură aplicată lui Adrian Șut.
Echipele de start
CFR 1907 Cluj
89.Hindrich - 77.Șfaiț, 44.Kresic, 6.Sinyan, 27.Ilie, 45.Camora (C) - 8.Fică, 88.Djokovic, 18.Emerllahu - 9.Munteanu, 17.Korenica
Rezerve: 1.Gal, 99.Micai - 3.Abeid, 15.Badamosi, 49.Biliboc, 24.Cordea, 10.Deac, 44.Dumbravanu, 86.Kun, 96.Nkololo, 11.Păun, 93.Postolachi
Antrenor: Andrea Mandorlini
FCSB
32.Târnovanu - 4.Graovac, 30.Ngezana, 17.Popescu, 28.Pantea - 21.Chiricheș, 8.Șut (C) - 22.Toma, 10.Tănase, 31.Cisotti - 93.Thiam
Rezerve: 38.Zima - 7.Alibec, 9.Bîrligea, 2.Crețu, 18.Edjouma, 16.Lixandru, 11.Miculescu, 27.Olaru, 20.Politic, 37.Oct.Popescu, 33.Radunovic, 90.Stoian
Antrenor: Elias Charalambous
