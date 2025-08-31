  • Flux RSS
Sport

Remiză în Gruia. CFR și FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2.

Câștigătoarele celor două trofee interne din sezonul trecut, CFR Cluj și FCSB, s-au întâlnit duminică seară în derby-ul etapei a 8-a din Superligă.

CFR a remizat pe teren propriu cu FCSB, 2-2 | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro CFR a remizat pe teren propriu cu FCSB, 2-2 | Foto: Sergiu TĂMAȘ / monitorulcj.ro

 

Ardelenii au condus la pauză după golurile înscrise de Damjan Djokovic (min. 19) și Lindon Emerllahu (45+1). FCSB a marcat prin Florin Tănase (min.43), în urma unui penalty acordat după intervenția sistemului VAR, apoi au egalat din nou spre finalul partidei prin Juri Cisotti (88).


Aly Abeid, fundașul lui CFR Cluj, a fost eliminat în prelungirile partidei pentru o lovitură în figură aplicată lui Adrian Șut.

Echipele de start


CFR 1907 Cluj

89.Hindrich - 77.Șfaiț, 44.Kresic, 6.Sinyan, 27.Ilie, 45.Camora (C) - 8.Fică, 88.Djokovic, 18.Emerllahu - 9.Munteanu, 17.Korenica


Rezerve: 1.Gal, 99.Micai - 3.Abeid, 15.Badamosi, 49.Biliboc, 24.Cordea, 10.Deac, 44.Dumbravanu, 86.Kun, 96.Nkololo, 11.Păun, 93.Postolachi

Antrenor: Andrea Mandorlini


FCSB

32.Târnovanu - 4.Graovac, 30.Ngezana, 17.Popescu, 28.Pantea - 21.Chiricheș, 8.Șut (C) - 22.Toma, 10.Tănase, 31.Cisotti - 93.Thiam


Rezerve: 38.Zima - 7.Alibec, 9.Bîrligea, 2.Crețu, 18.Edjouma, 16.Lixandru, 11.Miculescu, 27.Olaru, 20.Politic, 37.Oct.Popescu, 33.Radunovic, 90.Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

