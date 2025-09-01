„Cum să nu reacționez? Să accept?” Motivul pentru care Cristi Balaj a fost eliminat!

Președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj (54 de ani), a fost trimis în tribune de arbitrul Sebastian Colțescu la duelul de duminică seara contra FCSB.

Cristi Balaj este președintele CFR-ului din 2021 | Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Ardelenii au condus la pauză după golurile înscrise de Damjan Djokovic (min. 19) și Lindon Emerllahu (45+1). FCSB a marcat prin Florin Tănase (min.43), în urma unui penalty acordat după intervenția sistemului VAR, apoi au egalat din nou spre finalul partidei prin Juri Cisotti (88).

Cu puțin timp înaintea pauzei, Mihai Popescu l-a faultat în marginea careului pe Louis Munteanu, însă arbitrul Sebastian Colțescu a lăsat jocul să continue, încheiat cu a doua reușită a CFR-ului.

Totuși, oficialii ardeleni aflați la marginea terenului au protestat, întrucât Popescu văzuse chiar primul cartonaș galben al partidei, în minutul 27.

Printre cei care au contestat decizia din teren a fost și fostul arbitru Cristi Balaj, acum președintele de la CFR Cluj. Aflat pe culoarul către vestiare, el a protestat vehement la adresa „centralului” și a fost trimis în tribună.

„Deci nu că nu e galben la Popescu, ci e între galben și roșu! E oprirea unui atac promițător. E fază de manual de asta! Doar dacă nu vrei, nu dai!

Vin și recunosc că lovitura de pedeapsă a fost corect acordată. Care e motivul pentru care nu se dă galben? Care e interesul? Întreb și eu.

Îmi scapă. E cartonaș galben sau roșu? Așa se discută despre faza asta. Cum să nu dai așa ceva? De ce? Că rămân în inferioritate numerică?

Acum sunt mai nervos de când am fost la marginea terenului. Chiar nu mai există... Vorbim de respect?

Cum să nu reacționez? Puteam să nu reacționez, dar am reacționat pentru că la o asemenea fază, la Popescu și Munteanu, e greu să accept.

Erau jucători de la FCSB care îi spuneau să dea galben, la unele faze. A avut mulți șefi Colțescu în teren astăzi”, a declarat Cristi Balaj pentru Digi Sport.

