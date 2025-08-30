Neluțu Sabău („U” Cluj), despre meciul cu Unirea Slobozia: „Nu va fi ușor”

„U” Cluj va disputa, sâmbătă, la Clinceni, partida împotriva celor de la Unirea Slobozia, în etapa a opta din Superliga. Antrenorul „studenților” vrea mobilizare bună în teren: „Întâlnim un adversar care știe să întoarcă scorul și să egaleze în ultimul moment”, spune Neluțu Sabău.

Neluțu Sabău („U” Cluj), despre meciul cu Unirea Slobozia: „Nu va fi ușor”| Foto: monitorulcj.ro

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău trage tare pentru a se impune în partida disputată în etapa a opta din campionatul intern împotriva celor de la Unirea Slobozia.

Înaintea duelului, „U” Cluj se află pe poziția a noua a clasamentului Superligii, cu 9 puncte acumulate, iar Unirea Slobozia este pe locul șapte, cu 11 puncte.

Antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău, își motivează jucătorii înaintea partidei și speră la un rezultat bun în teren, după meciul cu Dinamo, încheiat (scor 0-1) în defavoarea clujenilor.

Unirea Slobozia și Universitatea Cluj au mai fost adversare în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când „Șepcile roșii” au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 2-2 în deplasare și 3-2 pe teren propriu.

Sabău: „Nu va fi ușor”

Antrenorul „U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, și-a îndemnat jucătorii să aibă o prestație bună în teren, în condițiile în care cei de la Unirea Slobozia au demonstrat un joc susținut în partidele disputate cu FCSB și UTA Arad.

„Întâlnim un adversar care a avut câteva jocuri interesante, bune. Când ne gândim la meciul cu FCSB, chiar și la meciul cu UTA, să întorci rezultatul, să egalezi în ultimele momente... O echipă bine organizată, o echipă care alergă foarte mult. Știe ce poate să facă și asta face. Nu va fi ușor”, a declarat antrenorul „studenților” în conferința care a prefațat meciul de sâmbătă, potrivit site-ului oficial al Universității Cluj.

„Noi, ca și ritm, va trebui să fim la nivelul lor. Și ca ritm, și ca implicare”, spune Ioan Ovidiu Sabău, care le cere „stundeților” să „nu trateze superficial” meciul.

În același timp, „U” Cluj are șanse reale pentru a demonstra un joc ofensiv.

„Când te uiți la lot, e normal, firesc, ca tu să pleci, până la urmă, cu prima șansă. Dar asta îi va motiva mult mai tare și va fi o echipă care se va lupta pentru cele trei puncte”, a transmis Ioan Ovidiu Sabău.

După partida cu Dinamo București, disputată pe teren propriu, antrenorul „U” Cluj vrea ca echipa să-și recâștige potențialul și să beneficieze în continuare de susținerea fanilor. Dar pentru acesta, meciul cu Slobozia este unul decisiv,

„Acolo s-au făcut niște greșeli în lanț și a venit acel gol. Jucând acasă, după o perioadă destul de lungă și primul joc acasă, ne-am dezamăgit pe noi și pe fanii noștri. Eu cred că există acea atmosferă bună de lucru, implicați jucătorii, realizează că avem nevoie de rezultate ca să ne recâștigăm iarăși încrederea, respectul oamenilor”, a declarat antrenorul „U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, cu privire la rezultatul partidei cu Dinamo București și necesitatea unui tonus pozitiv pentru meciul de sâmbătă.

Partida Unirea Slobozia - FC Universitatea Cluj are loc sâmbătă, 30 august, la Clinceni, de la ora 18:45.

Programul etapei a opta din Superliga

Programul complet al etapei a opta:

*Vineri - 20:30 - FC Rapid - UTA Arad

*Sâmbătă - 18:45 - Unirea Slobozia – FC Universitatea Cluj

*Sâmbătă - 21:30 - Dinamo București - AFC Hermannstadt

*Duminică - 16:00 - FC Argeș - FC Metaloglobus

*Duminică - 18:30 - FC Botoșani - Universitatea Craiova

*Duminică - 21:30 - FC CFR 1907 Cluj – FCSB

*Luni - 18:00 - FK Csikszereda Miercurea Ciuc - SC Oțelul Galați

*Luni - 21:00 - FC Farul Constanța - FC Petrolul

