Coșmarul CFR-ului din meciul cu Dudelange, MVP contra Borussiei Dortmund!

Fotbalistul celor de la St.Pauli, Danel Sinani (28 de ani), a fost ales omul meciului la finalul partidei pe care echipa sa l-a disputat în weekend.

Sinani (stânga) a evoluat în Anglia, Belgia și Germania după plecarea din Luxemburg | Foto: FC St.Pauli Facebook

St.Pauli a remizat pe teren propriu sâmbătă după-masă, scor 3-3, în fața celor de la Borussia Dortmund, locul 4 în ediția trecută și a doua cea mai titrată echipă din Germania, după Bayern Munchen.

Deși oaspeții conduceau la pauză cu 1-0 iar în minutul 85 aveau un avans de două goluri, partida s-a încheiat la egalitate.

După ce pasase decisiv la primul gol al echipei sale, Danel Sinani a redus din diferență după ce a transformat o lovitură de pedeapsă și și-a ajutat echipa să smulgă în extremis un punct.

La finalul partidei, jucătorul originar din Luxemburg a fost ales cel mai bun om al partidei, fiind notat cu 8,2, cea mai mare notă dintre toți jucătorii, conform Flashscore.

A fost coșmarul CFR-ului în 2018

De numele lui Sinani se leagă una dintre cele mai mari umilințe din prestațiile europene ale CFR-ului: eliminarea din play-off-ul pentru grupele Europa League de formația luxemburgheză Dudelange, scor 2-5 la general.

În urmă cu șapte ani, el a marcat trei dintre cele cinci goluri înscrise în poarta ardelenilor, contribuind decisiv la eliminarea echipei pregătite atunci de Toni Conceição.

Sinani a înscris golul al doilea din victoria cu 2-0 de pe teren propriu din meciul tur. La returul din Gruia, a reușit o dublă în decurs de trei minute și a stabilit soarta calificării.

Salt în carieră după Dudelange!

După ce au reușit să-i elimine pe clujeni, cei de la Dudelange s-au calificat în faza principală din Europa League.

Luxemburghezii au adunat un singur punct dintr-o grupă din care au mai făcut parte Betis, Olympiakos și AC Milan, însă prestațiile bune ale lui Sinani au continuat.

Astfel, în 2020, fotbalistul a fost transferat de Norwich, grupare aflată atunci în eșalonul secund din Anglia. A mai jucat pentru Beveren, Huddersfield și Wigan până în 2023, când a s-a alăturat celor de la St.Pauli.

Cu Sinani în echipă, gruparea germană a reușit promovarea în prima ligă, iar jucătorul luxemburghez a fost jucător de bază în sezonul trecut.

A bifat două goluri și două pase decisive în 26 de apariții pentru echipa care a terminat pe locul 14 ediția precedentă.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Sinani în acest moment, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt

