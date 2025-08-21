Thiam pleacă a doua oară de la „U” Cluj. Senegalezul a semnat cu FCSB.

Este a doua oară când Mamadou Thiam se desparte de Universitatea Cluj. De data aceasta, senegalezul a semnat cu FCSB, campioana sezonului trecut.

Mamadou Thiam va juca la FCSB | Foto: Facebook, FC Universitatea Cluj

Mamadou Thiam pleacă iar de la Universitatea Cluj și semnează cu FCSB. Campionii sezonului trecut din Superligă au inclus în acest transfer și cedarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță la „U”. Inițial, românul a fost doar împrumutat la Cluj.

Thiam pleacă de la „U” Cluj, Gheorghiță a fost transferat definitiv

„FC Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la un acord privind transferul defintiv al fotbalistul Andrei Gheorghiță (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru. Tranzacția are o componentă financiară și include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formația bucureșteană. Gheorghiță se afla la «U» sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când «studenții» îl puteau achiziționa pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână”, au transmis reprezentanții Universității Cluj.

În ultimele vreme au fost vehiculate mai multe variante în ceea ce privește plecarea lui Thiam de la Universitatea Cluj.

Fost jucător al celor de la FC Bihor sau Poli Iași, debutant cu gol în Europa League pentru FCSB, Andrei Gheorghiță a bifat prima apariție în tricoul „Șepcilor roșii" în victoria de la Constanța, cu Farul (1-0), unde s-a remarcat nu doar prin pasa decisivă livrată lui Mikanovic, ci și printr-o evoluție completă, atât ofensiv, cât și defensiv.

Odată cu transferul definitiv al lui Andrei Gheorghiță la „U”, Mamadou Thiam trece în tabăra roș-albaștrilor.

A doua plecare a lui Thiam de la „U” Cluj

Senegalezul a ajuns pentru prima dată la Cluj-Napoca în toamna anului 2022, după ce a evoluat pentru echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy sau Oostende. În stagiunea 2022-2023, acesta a evoluat în 33 de meciuri în toate competițiile și a reușit să înscrie de 11 ori, o dată chiar în victoria împotriva viitoarei sale echipe, FCSB, 2-1 în octombrie 2022.

În vara lui 2023, atacantul a făcut pasul la Al-Arabi, în Kuweit, după care a mai jucat pentru Al Jabalain, în Arabia Saudită, pentru a reveni la „U” înaintea startului sezonului 2024-2025. În sezonul care i-a adus Universității calificarea în play-off și, ulterior, în cupele europene, Mamadou a strâns 38 de prezențe. A marcat de nouă ori și a contribuit cu alte șase pase decisive.

În acest început de sezon, Thiam a evoluat în șapte partide în tricoul lui „U” și a reușit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) și Hermannstadt (2-2). În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru „U” și a contribuit cu 22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri.

Universitatea Cluj caută acum un alt atacant, a declarat Radu Constantea, președintele clubului, în direct la DigiSport.

Mamadou Thiam este cotat la o valoare de piață de 1 milion de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.

