Back în business! Doi jucători au revenit la antrenamentele lui „U” Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Farul Constanța din etapa a 6-a a Superligii.

Vești bune pentru Sabău: doi jucători au revenit la antrenamentele echipei | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Problema fundașilor la Universitatea Cluj este pe cale să se rezolve după ce doi dintre fundașii transferați în această vară au revenit la antrenamentele echipei.

„Studenții” au suferit la începutul acestui sezon din cauza accidentărilor, însă această problemă s-ar putea rezolva curând.

În cursul zilei de marți, clubul a anunțat că Elio Capradossi (29 de ani) și Jonathan Cisse (28 de ani) se pregătesc acum cot la cot cu restul echipei și sunt gata să revină în echipa de start.

Ambii jucători au ajuns la Cluj în această vară, însă doar Capradossi a apucat să debuteze până acum pentru „U”. Fundașul central transferat de la Cittadella, formație care a retrogradat în Serie C, a marcat chiar la debut, în meciul contra celor de la UTA Arad, apoi s-a accidentat și a devenit indisponibil.

De partea cealaltă, Cisse a apucat să dispute doar un meci amical pentru Universitatea Cluj. S-a accidentat după ultimul duel din perioada de pregătire, pierdut cu 1-4 contra celor de la Slovan Liberec, și a fost nevoit să rateze primele meciuri.

Au avut un singur fundaș de meserie

În urma accidentărilor, „șepcile roșii” au fost nevoiți să impovizeze în compartimentul defensiv în primele meciuri, când au avut la dispoziție un singur fundaș de meserie, pe Iulian Cristea.

După ce în această vară i-a pierdut pe Lucas Masoero, Radu Boboc și Dorinel Oancea, Sabău a fost nevoit să improvizeze cu Andrei Artean, Dorin Codrea și Gabriel Simion, toți jucători care evoluează de regulă ca mijlocași centrali sau defensivi.

