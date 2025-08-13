Eric Bicfalvi la „U” Cluj? Ce a spus Radu Constantea despre acest transfer.

La puțin timp după ce Eric Bicfalvi (37 de ani) a reziliat contractul cu Oțelul Galați, au apărut zvonuri că ar fi dorit la Universitatea Cluj.

Eric Bicfalvi a revenit în România la începutul acestui an | Foto: SC Oțelul Galați Facebook

Atacantul a revenit în România la începutul acestui an după 9 ani petrecuți la Ural, prima ligă din Rusia. În acest timp, vârful a disputat 13 partide pentru gălățeni, însă nu a reușit să marcheze.

După doar 4 etape din noul sezon, conducerea Oțelului a luat decizia de a rezilia contractul cu jucătorul trecut pe la FCSB și Dinamo.

Vine la „U” Cluj?

La puțin timp după ce a rămas jucător liber de contract, în spațiul public a apărut informația că atacantul ar fi dorit de Ioan Ovidiu Sabău la Universitatea Cluj.

Într-o intervenție pentru Digi Sport, președintele clubului, Radu Constantea a negat faptul că Bicfalvi ar fi fost luat în calcul pentru un transfer în Ardeal.

„Nu este nimic adevărat cu Bicfalvi. Nu a fost nicio discuție”, a spus președintele Universității Cluj pentru sursa citată.

În acest moment, soluțiile pe care Ioan Ovidiu Sabău le are în ofensivă sunt Mamadou Thiam, Atanas Trică, Jovo Lukic și Issouf Macalou, dar la nevoie în atac ar mai putea evolua Mouhamadou Drammeh și Andrej Fabry.

