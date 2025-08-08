Dan Petrescu și-a ieșit din minți la finalul meciului: „Totul a fost pro-Braga”

CFR Cluj a pierdut prima manșă din turul 3 de calificare în grupele Europa League contra celor de la Braga, scor 1-2.

Dan Petrescu se află la al patrulea mandat pe banca CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a pierdut duelul cu Sporting Braga de pe teren propriu, scor 1-2, și rămâne cu șansa a doua la calificare. Pe fondul unui joc al clujenilor, oaspeții au deschis scorul în minutul 17, șut la colțul lung al lui Gorby.

Sinyan a adus egalarea pentru ardeleni, dar jucătorul francez a mai punctat o dată pentru Braga imediat după startul reprizei secunde.

În partea secundă, ardelenii au cerut o lovitură de pedeapsă după un fault în careu asupra lui Bosec, dar arbitrul Elchin Masiyev a lăsat jocul să continue.

A fost decizia care l-a făcut să răbufnească pe Dan Petrescu atât în timpul meciului, când a și fost avertizat cu cartonaș galben, cât și la declarațiile de la finalul partidei.

„Când pierzi, nu e nimic pozitiv. Am luat două goluri prea uşor, iar la nivelul ăsta meriţi să pierzi când primeşti astfel de goluri, dar nu asta a fost problema numărul 1.

N-ai cum să nu vezi penalty-uri. Zice lumea că sunt nebun, iar două penalty-uri. Nici n-a vrut să se ducă să se uite, dar tot meciul a fost aşa pro-Braga. N-am mai văzut aşa arbitraj, ce să mai zic despre arbitrii români?!

Nu vreau s-o dau pe arbitraj, Braga e mai bună decât noi, dar nu merita să câştige azi. Azi un egal era corect la ce s-a întâmplat pe teren. Nu poţi pierde un meci aşa că vrea un arbitru, măcar du-te şi uită-te, verifică, nici nu s-a interesat.

„Singurul arbitraj bun a fost cu Lugano, când a dat penalty-uri”

Tot ce a făcut, nu doar la penalty-uri, a fost pro-Braga. Nici n-am vrut să vin să vorbesc, că mi-e frică să nu mă suspende, că acest arbitru nici nu ştiu din ce ţară a venit, să vină aici să ne dea nouă...

Au avut trei şuturi pe poartă, două goluri. Ăsta e norocul nostru, am avut cu Lugano şi de atunci orice echipă vine aici dă trei şuturi toate goluri. Sunt foarte supărat, dar nu avem ce face. Da, am avut ocazii, şuturi, faze, am încercat, la cornere am avut ghinion, că s-au apărat excelent, dar din păcate luăm goluri, pe care înainte, în Europa, nu le luam.

La 1-1 mergeam cu şanse mari acolo, dar bine că nu jucăm în Superliga, ca să fim pregătiţi. Dacă aveam ceilalţi jucători, cred că alfel era jocul. Meritam un egal azi. Ştim cine e favorită, dar acolo ar fi un miracol, ceva incredibil, iar arbitrajul va da cel puţin 10%... Singurul arbitraj bun a fost la Lugano, când arbitrul englez a dat penalty-uri”, a declarat tehnicianul la finalul partidei.

Returul dintre cele două echipe este programat joia viitoare, pe 14 august, în Portugalia. Câștigătoarea dintre CFR Cluj și Sporting Braga va ajunge în play-off-ul pentru grupele Europa League, unde vor juca cu învingătoarea „dublei” dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). Accesul în această fază a competiției înseamna cel puțin participarea în grupele Conference League.

Totuși, dacă vor fi eliminați de lusitani, clujenii vor ajunge în play-off-ul pentru grupele celei de-a treia competiții europene, unde vor da piept cu învinsa dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: