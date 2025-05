Zi de meci! CFR Cluj - FCSB, derby-ul primelor două clasate în ultima etapă din SuperLigă.

CFR Cluj primește vineri, de la ora 20:30, vizita celor de la FCSB, în ultima etapă de play-off a acestui sezon.

CFR Cluj - FCSB, derby-ul primelor două clasate în ultima etapă din SuperLigă|Foto: Fotbal Club CFR 1907 Cluj - Facebook

CFR Cluj joacă vineri, 23 mai, vizita echipei FCSB, în ultima etapă din play-off-ul SuperLigii.

Cu doar o etapă înainte de final, CFR se află la patru puncte în fața rivalei „U”, care are meci pe teren propriu cu Rapid sâmbătă.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a analizat performanțele din acest sezon și a declarat că echipa lui a făcut maximum.

„Ce s-a realizat sezonul acesta e mai mult decât atunci când am luat campionatul. Am fost de departe cea mai spectaculoasă echipă, am marcat 86 de goluri (n.r. - 72 de goluri a marcat CFR Cluj în Liga 1, 99 în toate competițiile).

Cel mai frumos fotbal l-a jucat CFR Cluj, asta e clar. Când am venit, în mai anul trecut, era o echipă, acum e altă echipă. Să schimbi 11 jucători titulari și să termini pe 2 și să câștigi Cupa, înseamnă că merită felicitări jucătorii. A fost un sezon greu.

Chiar s-a spus că a fost un dezastru cu Pafos. Vreau să spun, să știe toată lumea. Nu poate să fie un dezastru, când echipa aia are buget 50 de milioane de euro și când a câștigat campionatul în Cipru.

În coeficientul UEFA, Cipru e pe locul 10, iar România pe 25. Campionatul din Cipru e de două ori mai bun. Am avut un jucător care e la ei acum (n.r. cel mai probabil se referă la senegalezul Moustapha Name, care a fost împrumutat la CFR). Dacă vă spun salariul, vă speriați!

Am făcut o treabă extraordinară, băieții mai ales. Nu doar ei, ci toți din club. Era greu să câștigăm ambele trofee. FCSB a avut un lot foarte puternic, a câștigat pe merit campionatul. Noi am avut suișuri și coborâșuri. Dacă nu pierdeam cu ei, poate era meci cu titlul pe masă mâine. Vreau să-i felicit pe toți din club, pentru că nici condițiile parcă nu au mai fost ca înainte”, a declarat Dan Petrescu.

