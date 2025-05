U-BT Cluj-Napoca a câștigat primul meci al semifinalei cu CS Vâlcea

U-BT Cluj-Napoca a câștigat primul meci al semifinalei cu CS Vâlcea| Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca, campioana en titre, a câștigat clar primul meci al semifinalei Ligii Naționale de baschet masculin cu CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 105-85, vineri seara, pe teren propriu.

Zavier Marquis Simpson, cu 19 puncte și 7 pase decisive, Zachary Scott Hankins, cu 17 p, 3 recuperări, și Dennis Jerome Seeley Jr, cu 16 p, 3 rec, au fost artizanii victoriei echipei ardelene.

Seria se dispută după sistemul cel mai bun din cinci meciuri, următorul fiind programat tot la Cluj-Napoca, duminică.

„Așa cum am vorbit cu băieții înainte, totul pleacă de la mentalitatea pe care o arătăm pe teren. În acest meci am avut mentalitatea pe care ne-am dorit-o, cu o apărare bună. Ulterior, am transformat această apărare bună în coșuri ușoare. Am înscris 105 puncte și sunt bucuros de această victorie, însă nu înseamnă nimic. Este doar un meci, nu înseamnă că duminică totul va decurge la fel. Lucrurile sunt în mâinile noastre, trebuie să ne facem treaba cât mai bine. DeShawn nu este 100%, am preferat să îl las pe el în afara lotului. Duminică va fi alt jucător care va rămâne, cel mai probabil. Referitor la cazul lui Hudson, am înțeles că a fost depistat pozitiv. Știam dinaintea meciului că a primit acea hârtie. Am fost uimit că a jucat astăzi, însă nu este treaba mea ce fac cei de la Vâlcea. Vă pot spune ce s-ar întâmpla la noi în echipă, avem contracte stricte și regulament de ordine interioară. Dacă un jucător de la noi ar fi în această situație, l-am suspenda automat. Nu mi se pare normal să joace, chiar și dacă există un mic dubiu. E un punct de vedere, nu mă pot implica eu în această problemă. Noi trebuie să ne facem treaba și să câștigăm cu și fără Hudson pe teren”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj, citat de u-bt.ro

