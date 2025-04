EXCLUSIV. De la rădăcini clujene la gloria în cușcă. Paul Mărghitaș debutează în MMA profesionist în SUA.

Într-o sală din Arizona, cu pereți tapetați de transpirație, visuri și fotografii cu campioni, un tânăr își leagă mănușile, își închide ochii și respiră adânc. Nu e zgomot. Doar bătăile inimii și ecoul ambiției. Se numește Paul Mărghitaș. Are 23 de ani, un trecut construit pe sacrificii și un viitor care tocmai se deschide larg în fața lui.

De la rădăcini clujene la gloria în cușcă. Paul Marghițaș debutează în MMA profesionist în SUA| Foto 1: United Fight League/ Foto 2: arhivă personală

Cu o disciplină de fier, o voință neclintită și un vis început la vârsta de doar 8 ani, Paul Marghitaș, un tânăr luptător cu origini românești, este gata să își lase amprenta în lumea MMA-ului profesionist. Născut și crescut în Statele Unite, dar cu părinți originari din Cluj, Paul reprezintă o nouă generație de sportivi care îmbină tradiția cu modernitatea, rădăcinile românești cu visul american.

Pe 2 mai, Paul își va face debutul oficial în liga profesionistă UFL (United Fight League), într-un moment pe care îl descrie drept „cel mai important din viața mea de până acum”.

Pentru a afla mai multe despre povestea sa, Paul Mărghitaș a oferit un interviu în exclusivitate reporterilor monitorulcj.ro

De la Jiu-Jitsu la MMA, drumul unui luptător complet

Totul a început în copilărie, când părinții lui voiau să-l înscrie fie la dans, fie la karate. Dar fratele său a fost cel care i-a propus Brazilian Jiu-Jitsu, iar restul e istorie. Antrenamentele au început la MMA Lab, una dintre cele mai respectate săli din Statele Unite, unde Paul se antrenează și în prezent.

„Părinții mei au vrut să practic un sport. Mama a vrut să încerc dansul, iar tatăl meu a vrut să mă pună la karate. A fost ideea fratelui meu că ar trebui să încep brazilian Jiu-Jitsu și el le-a explicat mamei și tatălui meu ce era și totul și el a fost cel care m-a dus la sala de sport la care mă antrenez acum la MMA Lab și așa m-am introdus și am început în Brazilian Jitsu. Kickboxing am început un an mai târziu, la 9 ani și apoi am luptat pe tot parcursul școlii gimnaziale și liceului (…) Eram doar un puști între bărbați crescuți în octogon. Mă duceam zi de zi la sală și mă întrebam cât mai trebuie să mă bată până pot ține pasul cu ei. Dar n-am renunțat niciodată”, a declarat pentru monitorulcj.ro Paul Mărghitaș.

Paul Mărghitaș, campion la MMA în SUA | Foto: arhivă personală

Inspirație românească cu influențe de campion

Unul dintre mentorii săi este Benson Henderson, fost campion UFC, care l-a ghidat atât ca antrenor, cât și ca exemplu de disciplină și excelență.

„Ben Henderson este unul dintre partenerii mei de antrenament și unul dintre antrenorii mei. Este un tip care a fost în majoritatea luptelor mele, în colțul celor mai multe dintre luptele mele. Când eram mic, el era un luptător și a luptat pentru o promovare numită WEC și era campion la acea vreme. Și apoi a intrat în UFC și a ajuns să devină campion UFC. Deci tipul acela era cineva la care am admirat pentru că era în aceeași sală cu mine. El s-a antrenat în același loc ca și mine și este cineva pe care l-am admirat pentru că m-am gândit, ei bine, dacă el va apărea în fiecare zi și se va antrena în fiecare zi și va deveni cel mai bun din lume, eu pot face același lucru. Sunt în locul potrivit”, a adăugat Paul.

Disciplină totală în și în afara cuștii

Paul vorbește deschis despre viața de sportiv și sacrificiile care vin la pachet: fără alcool, fără petreceri, cu focus total pe antrenamente și recuperare. Se antrenează minimum patru ore pe zi, urmează regimuri stricte de nutriție, iar recuperarea e parte esențială din rutina sa – folosind crioterapie, terapie prin compresie și suplimente atent alese.

„Disciplina este totul. Adică, dacă nu vii să exersezi în fiecare zi și nu ai disciplina pentru a face antrenamentul pe care ar trebui să o faci, atunci nu vei ajunge departe. În acest moment, mă antrenez minim patru ore pe zi. Mă antrenez dimineața de la 9 la 11 și apoi de la 3 la 5. Disciplina este foarte importantă în acest aspect și în interiorul antrenamentului. Dar în afara antrenamentului, cred că este la fel de important. Nu am băut niciodată, nu am fumat niciodată și nu merg la petrecere. Nu-mi place nimic din aceste lucruri. Marele motiv este că vreau să mă concentrez pe MMA. Vreau să mă concentrez pe cariera mea”, a transmis Paul Mărghitaș.

Paul Mărghitaș, campion la MMA în SUA | Foto: arhivă personală

Un stil definit de curaj și adaptabilitate

De la specialist în grappling, Paul a evoluat într-un luptător complet, capabil să își impună stilul atât la sol, cât și în picioare. În al doilea meci din cariera sa ca luptător amator, a reușit un knockout spectaculos în doar 14 secunde printr-un high-kick, momentul în care publicul și-a dat seama că nu asistă doar la un alt meci, ci la nașterea unei speranțe pentru viitorul MMA-ului american.

Debutul profesional în UFL, primul pas spre titlu

Pentru mulți luptători, debutul profesionist este doar un bilet de intrare într-o industrie dură. Pentru Paul Marghițaș, este mult mai mult: este confirmarea unui drum ales cu luciditate și sacrificiu.

Harrison Rogers, CEO-ul UFL, l-a remarcat pe Paul după meciurile sale dominante din circuitul amator și a fost unul dintre cei care au susținut promovarea sa în liga profesionistă.

„M-a făcut foarte fericit să văd postarea pe care au făcut-o”, a adăugat Paul Mărghitaș.

Visul lui Paul, centura UFC, în 5 ani

E un obiectiv îndrăzneț, dar dacă e cineva care să-l atingă, acela e Paul. E tânăr, disciplinat, talentat și, cel mai important, e foarte conștient de drumul lung care îl așteaptă.

„În 5 ani plănuiesc să fiu campion UFC. Știu că ar putea fi extrem, dar acesta este scopul. În 5 ani voi avea 28 de ani și plănuiesc să fiu campion UFC”, a adăugat tânărul.

Mesaj pentru tinerii care nu au curajul să încerce: „Nu aștepta să fii pregătit. Fii curajos acum.”

Chiar dacă frica de eșec îi paralizează pe mulți înainte de a face primul pas, Paul Marghitaș vine cu un mesaj sincer, direct din propria experiență.

„Cred că tot ce trebuie să faci e să încerci. Foarte mulți oameni se tem să încerce. Și eu am fost speriat când eram copil. Dar trebuie pur și simplu să-ți asumi riscul și să te prezinți la antrenament. Asta e primul pas – doar să apari la sală.

Dacă vezi un flyer, știi că e o sală în orașul tău și te-ai tot gândit să începi… atunci nu mai sta pe gânduri. Doar du-te și încearcă. Dacă simți că ți se potrivește, atunci poate deveni ceva ce poți face pe termen lung, poate chiar o carieră, un stil de viață, așa cum vorbeam mai devreme.

Dar important e doar să începi. Nu mai sta pe gânduri. Nu mai spune «sunt emoționat» sau «mi-e teamă». Fă acel prim pas și intră în lumea asta. Dacă e pentru tine, vei simți asta. Iar dacă ajunge să fie doar o pasiune pe care o practici ocazional, e la fel de minunat”, a transmis Paul.

Nu doar un luptător, ci un simbol

Paul Marghitaș nu e doar un nume pe o listă. E reprezentarea unei generații care nu uită de unde a plecat, dar care vrea să ajungă cât mai sus. E vocea unui spirit românesc adaptat la o lume nouă. Și este, fără îndoială, unul dintre cei mai promițători luptători ai MMA-ului mondial. Chiar dacă Paul s-a născut în SUA, el joacă sub steagul României.

Pe 2 mai, în Arizona, în cușca iluminată de reflectoare, România va fi acolo. În fiecare lovitură. În fiecare respirație. În fiecare victorie.

