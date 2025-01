Șumudică, fără emoții înainte de meciul contra „U” Cluj: „Dacă vom arăta la fel ca în meciul cu U Craiova vom fi greu de învins la Cluj”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Marius Șumudică, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că dacă formația sa va evolua la fel de bine precum a făcut-o în etapa precedentă cu Universitatea Craiova va fi greu de învins de Universitatea Cluj.

„Urmează o nouă finală, un meci greu, campionatul e foarte strâns. Multe echipe sunt despărțite de un număr mic de puncte și atunci orice punct este important, de victorie nici nu mai spun. Noi am avut două victorii care ne-au adus pe loc de play-off cu șanse de calificare. Privim meciul de la Cluj cu încredere. Avem de luat o revanșă după ce am pierdut pe Giulești cu Universitatea Cluj. Cred că de atunci nici nu am mai pierdut acasă. Așa că trebuie să mergem să luăm puncte la Cluj. Că va fi unul sau trei, vom vedea. Trebuie să avem dorință de victorie, agresivitate și dacă vom arăta la fel ca în meciul cu Universitatea Craiova vom fi greu de învins”, a declarat tehnicianul.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația Universitatea Cluj, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Cluj Arena, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a a Superligii.

