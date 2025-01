Sabău își motivează jucătorii de la „U” Cluj înaintea meciului cu Rapid: „Ne așteaptă un meci greu și noi trebuie să arătăm bine”

Universitatea Cluj joacă sâmbătă, 1 februarie, contra echipei Rapid București. Ovidiu Sabău și-a motivat jucătorii înainte de partidă.

Sabău își motivează jucătorii de la „U” Cluj înaintea meciului cu Rapid | Foto: captură video FC Universitatea Cluj - Youtube

„U” Cluj joacă sâmbătă, de la ora 20:00, contra echipei Rapid București, în etapa cu numărul 24 al SuperLigii.

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău se așteaptă la un meci greu împotriva bucureștenilor, dar spune că echipa sa a demonstrat că arată bine în meciurile cu formațiile cu pretenții la play-off sau la câștigarea titlului.

„Fiecare meci are anumite particularități, stil, importanță. Este important ca antrenor și ca jucător să reușești să îi aduci la o formă fizică bună ca să fie ei buni. Atunci când începi jocul bine și vezi că ai putere ajungi într-o stare bună (…) Trebuie să fim foarte inteligenți în abordarea acestui joc. E un adversar care arată în momentul de față destul de bine. Joacă într-un 5-4-1 bine organizat. E o echipă scurtă, pregătită în orice moment de contraatac. Sunt și agresivi, iar jucătorii sunt foarte prezenți în meci, din punct de vedere mental.

Noi am arătat bine cu Dinamo, zilele acestea am avut posibilitatea să ne antrenăm în condiții normale. Ne vom antrena pe Cluj Arena, chiar dacă riscăm să stricăm terenul. Șumudică are talentul de a motiva jucătorii, are experiență.

E un antrenor pe care îl apreciez mult, e un tip inteligent în pregătirea jocurilor. Ne așteaptă un meci greu și noi trebuie să arătăm bine. Vom vedea ce strategie abordăm. Cred că noi putem juca de la egal la egal cu oricine”, a declarat Ovidiu Sabău, în cadrul unei conferințe de presă.

