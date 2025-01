U-BT Cluj a pierdut disputa „de foc” cu Hapoel Ierusalim în EuroCup. Mihai Silvășan: „Este o înfrângere greu de digerat”

U-BT Cluj a pierdut miercuri seară meciul contra Hapoel Ierusalim.

U-Banca Transilvania s-a recunoscut învinsă miercuri seara, de către Hapoel Ierusalim. La final, tabela a indicat 91-79 în favoarea israelienilor, astfel că jucătorii au ajuns la un bilanț de 7 victorii și 7 eșecuri.

Clujenii au condus cu 7-2 după primele 5 minute, în care au reușit să ofere o apărare exactă, axată în special pe fundașul Harper. De asemenea, trupa lui Mihai Silvășan a jucat cu intensitate și a marcat eficient de la mare distanță. Pe de altă parte, Carrington a ieșit rapid la rampă cu 10 puncte și a ajutat-o pe Hapoel să treacă în avantaj. Justin Smith a marcat pentru 9-19 în actul secund.

DeShawn Stephens și-a făcut simțită prezența venind de pe banca de rezerve, în timp ce Orelik a desprins-o pe U-BT Cluj la 33-25 grație unor aruncări libere. Drept urmare, clujenii au intrat la cabine sub adăpostul a două puncte, 37-35.

Deși clujenii s-au străduit în permanență, au pierdut lupta în actul patru, când Harper și Carrington le-au pus reale probleme. Cu un minut rămas din partidă, Smith a înscris din interiorul semicercului, 79-91, și a închis disputa.

Mihai Silvășan: „Este o înfrângere greu de digerat”

„Este o înfrângere greu de digerat. Ne doream să câștigăm, dar nu am jucat la potențialul nostru. Nu am jucat fizic și asta s-a văzut la recuperări, unde ei ne-au surclasat. Puteam face o treabă mult mai bună sub panou. Meciul a trecut, trebuie să îl analizăm și să discutăm despre ce s-a întâmplat. Nu renunțăm, mai sunt meciuri de jucat și vom lupta în permanență pentru victorie. Eu cred că am avut trac tot meciul, nu am jucat în ritmul nostru. Nici ei nu au avut în primele trei sferturi un ritm extraordinar și puteam profita de acest aspect. Am întâmpinat probleme ofensive, însă asta e situația. Partea de apărare, mai ales în ultimul sfert, a lăsat de dorit. Am încasat 30 de puncte și am pierdut meciul. Aceasta este istoria și mergem mai departe. Ne lipsește constanța, pot fi aduse în discuție diferite probleme, însă nu e cazul. Nu am avut o rotație lungă și am jucat cu o echipă fizică. Până la urmă aici suntem în acest punct, evident că ne dorim să fim mai buni. Nu am pierdut încă nimic, trebuie să ne luptăm în continuare pentru calificare. Trebuie să muncim și să ne dorim mai mult de la următorul meci, să facem ce ține de noi pentru a avea mai multă constanță. În ultimul sfert, când trebuia să apăsăm pedala de accelerație, nu am făcut-o. În schimb, au apăsat ei pedala de accelerație și au câștigat. Asta a fost istoria meciului și pentru Adam, nu sunt roboți nici acești jucători. Sunt oameni, ca noi toți. Au zile mai bune și zile mai proaste. Dacă era extrem de constant și înscria 20 de puncte meci de meci, rămânea cu siguranță în NBA. E un jucător care ne ajută foarte mult, depune un efort foarte mare. Uneori se vede pe partea statistică, alteori nu se vede. Nu trebuie să îl acuzăm de ceva sau să dăm în el. E un jucător extrem de important pentru noi!”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

