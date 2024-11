Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj, după victoria cu Aris Salonic: „Am arătat că suntem puternici şi că ne luptăm pentru victorie”

U-Banca Transilvania a obţinut o victorie joi seara, 28 noiembrie, în meciul cu Aris Salonic.

Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj | Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a încheiat turul din faza grupelor cu o victorie, după ce a învins-o pe Aris Salonic, cu scorul 87-79.

Mihai Silvășan, antrenorul de la U-BT Cluj, a precizat că este fericit pentru victorie. El a spus avea emoţii înainte de meci, pentru că Aris Salonic este o echipă agresivă care are antrenor bun.

„Sunt foarte bucuros de această victorie, ținând cont de circumstanțe. Am avut puține antrenamente împreună înainte de acest meci. Jucătorii și staff-ul au fost plecați la naționale, dar am reacționat bine, chiar dacă nu am făcut cel mai bun meci posibil. Am arătat că suntem o echipă puternică și indiferent de dificultăți, putem să găsim soluții și ne luptăm pentru victorie. Am controlat meciul în mare parte și pe final a fost o victorie destul de lejeră, fără emoții. Echipa din Salonic este agresivă, știam lucrul acesta. Antrenorul lor este foarte bun, știe cum să imprime o apărare agresivă echipei lui, îl cunosc de foarte mulți ani. Îmi era puțin teamă de acest joc, dar lucrurile au ieșit bine. Ne concentrăm doar pe partida de la Ljubljana, va fi o nouă confruntare dificilă. Cu siguranță apărarea a fost un factor extrem de important, ne dorim acest lucru în fiecare meci. Apărarea bună ne dă posibilitatea să înscriem ușor pe tranziție, ceea ce este important în planul nostru de joc. Aris este cunoscută pentru apărare, anul trecut au avut chiar cea mai bună defensivă din EuroCup”, a transmis Mihai Silvăşan.

Mihai Silvăşan a precizat că echipa a fost pregătită pentru meciul cu Aris Salonic.

„Știam ce ne așteaptă și cred că am fost pregătiți. Eu cred că există loc de îmbunătățire, în special datorită jucătorului nou, Orelik, care trebuie să se integreze. El a făcut o treabă foarte bună pentru momentul actual. Trebuie subliniat spiritul și chimia noastră, avem speranțe foarte mari pentru meciurile care urmează. Până la urmă, nu se joacă acum Play-Off-ul sau vreo finală. Totul se va decide în mai. Sunt foarte bucuros că Adam Mokoka joacă bine, la fel cum mă bucur la fiecare jucător. Mai are loc să își îmbunătățească evoluțiile. I-am spus și acum că a jucat foarte bine, chiar dacă era obosit. Energia lui nu a fost cea cu care ne obișnuiește meci de meci. Mă bucur foarte mult pentru el și sper să aibă evoluții constante. Asta este important la jucătorii mari, să își găsească constanța, pentru a fi considerați baschetbaliști de mare valoare”, a mai precizat Mihai Silvăşan.

