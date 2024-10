Neluțu Sabău o vrea pe „U” Cluj în continuare în fruntea Superligii. Mesaj pentru „studenți”, înaintea partidei cu Oțelul: „Să ne continuăm parcursul bun și să rămânem pe primul loc”.

„U” Cluj se pregătește pentru partida de vineri, care se va disputa pe teren propriu cu Oțelul Galați. „E important să luăm cele trei puncte”, spune antrenorul Neluțu Sabău, care îi vrea în continuare pe „studenți” în fruntea Superligii.

Neluțu Sabău, antrenorul „U” Cluj, înaintea partidei cu Oțelul: „Să ne continuăm parcursul bun și să rămânem pe primul loc”.|Foto: FC Universitatea Cluj

FC Universitatea Cluj, care conduce clasamentul Superligii cu 23 de puncte, va disputa următoarea partidă cu Oțelul Galați, echipă poziționată pe locul trei al clasamentului, cu 19 puncte.

Neluțu Sabău: „Să rămânem pe primul loc”

Antrenorul FC Universitatea Cluj, Neluțu Sabău, și-a motivat echipa să dea totul pe teren pentru a rămâne în topul campionatului intern.

După partida disputată cu cei de la Rapid București (2-0), din 16 septembrie, „U” Cluj nu a obținut nicio victorie, iar ultimele meciuri au fost încheiate fie în defavoarea clujenilor, fie la egalitate.

„Oțelul are acea omogenitate, acea stare de spirit. Din ce am văzut, fiecare jucător dă totul în teren, aleargă foarte mult. E o echipă organizată. E important ca noi să luăm cele trei puncte. Vreau să îi vad mulțumiți și fericiți pe fanii noștri, iar noi să ne continuăm parcursul bun și să rămânem acolo pe primul loc”, a fost mesajul lui Neluțu Sabău adresat, miercuri, „studenților”.

De altfel, Sabău a arătat ce trebuie să facă „U” pentru a rămâne în avantaj. Astfel, potrivit antrenorului, FC Universitatea trebuie să joace la nivelul echipei adverse și să își asume jocul.

„Jucătorii mei de valoare trebuie să joace la nivelul lor, așa cum au făcut-o la meciurile importante, când au arătat calitate. Dacă joacă la nivelul lor, noi vom câștiga jocul. Dacă ei sunt așa cum trebuie, nu vom avea probleme. Trebuie să își asume, au făcut-o de multe ori și așa trebuie și la acest joc, nu cu teamă și emoții“, a explicat Ioan Ovidiu Sabău.

Cu excepția lui Lucas (suspendat), „U” Cluj este în formație completă pentru a obține o victorie pe Cluj Arena.

„Venim după trei jocuri în care nu am câștigat, dar suntem acolo, suntem bine. Am surprins pe toată lumea, acum sigur lumea nu se mai mulțumește să mergem pe 2-3-4. Toată lumea ne consideră o echipă importantă, care are calitate, și nu mai este întâmplător că suntem acolo. Sunt alte așteptări și noi trebuie să acceptăm acest lucru, laudele atunci când le-am meritat și când vor veni și acele critici, nemulțumiri, la fel trebuie să le acceptăm și să învățăm”, a adăugat Nrluțu Sabău.

Duelul cu Oțelul Galați este programat vineri, 18 octombrie, de la ora 21:00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: