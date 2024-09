Ovidiu Sabău, înaintea meciului cu Rapid București: „Încercăm să nu mai luptăm la mijlocul clasamentului”

„U” Cluj va juca luni, 16 septembrie, contra echipei Rapid București. Ovidiu Sabău a prefațat meciul cu echipa din Capitală.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor, se pregătește pentru întâlnirea dintre cele două echipe. Sabău revine în Giulești din postura de antrenor și speră ca elevii săi să mențină seria bună din Superligă și să revină cu puncte din capitală.

„Ne așteaptă un meci greu, trebuie să arătăm bine, să arătăm curaj, să nu ne intimideze atmosfera. Sper ca abordarea să fie cea corectă, e important să alergăm, să ne câștigăm duelurile. Avem entuziasm, încredere, nu trebuie să fim timizi.

Știm ce ne așteaptă și trebuie să acționăm, nu să reacționăm. Noi ne dorim continuitate în joc, chiar dacă mai avem lucruri de pus la punct. Așteptările au crescut, pe mine mă motivează să știu că fanii noștri adevărați sunt nemulțumiți dacă noi câștigăm, dar nu arătăm bine.

Le-am transmis și jucătorilor, trebuie să îi motiveze și pe ei, înseamnă că am crescut nivelul. Avem deja relații de joc, merg pe omogenitate, doar când am fost nevoit am schimbat. Sistem e unul destul de delicat, nu e ușor să integrezi jucători.

Nu mai suntem o echipă oarecare, încercăm să schimbăm ADN-ul acestui club. Încercăm să nu mai luptăm la mijlocul clasamentului, putem mai mult. În primul rând trebuie noi să credem. Încercăm să construim o mentalitate de învingător", a declarat antrenorul.

