Ovidiu Sabău, despre meciul cu Universitatea Craiova pentru calificarea în Conference League: „Avem șansa noastră să ne calificăm”

Universitatea Cluj joacă finala cu Universitatea Craiova, pe 26 mai, de la ora 20:00, pentru calificarea în Conference League.

Ovidiu Sabău, despre meciul cu Universitatea Craiova pentru calificarea în Conference League: „Avem șansa noastră să ne calificăm”. Sursă foto: captura ecran/Youtube

Antrenorul „șepcilor roșii”, Ovidiu Sabău, a declarat, într-o conferință de presă, că echipa sa are șanse mari să se califice în cupa europeană, atâta timp cât jucătorii vor continua să fie motivați și luptători pe teren.

„Este important ca eu să cred în jucători, iar ei să aibă curaj să joace. Ar fi excepțional să ne calificăm. Vom face tot ce depinde de noi să fim buni. Să nu ne fie teamă. Eu, la fel, să transmit încredere. Avem acel nucleu important care a dus greul și cred că în ultimele jocuri au fost foarte bine din punct de vedere fizic. Cred că avem șansa noastră și trebuie să luptăm. Să ne calificăm. Ne vom lupta ca să ieșim cu capul sus de pe teren. Vrem să fim un model pentru jucătorii tineri și nu numai”, a spus Ovidiu Sabău.

Totodată, antrenorul „U” Cluj a vorbit și despre suporterii care vor veni la meciul cu Universitatea Craiova.

„Vor fi un mare ajutor pentru noi. Îți dau o motivație în plus, trebuie să joci și pentru ei. Eforturile pe care le fac. Au salvat campionatul acesta”, a comentat Ovidu Sabău.

Antrenorul „U” Cluj a vorbit și despre transferul lui Daniel Popa la FCSB, pentru care s-a plătit 300.000 de euro, sumă care reprezintă clauza de reziliere a contractului atacantului de la echipa ardeleană.

„E cel mai bun an din cariera lui. Nu știi când te mai găsești într-o situație ca sportiv. Sigur, este un moment bun pentru el și familia lui. Și clubul a avut de câștigat. Nu am decât cuvinte de apreciere. A fost un băiat extraordinar, un băiat foarte serios.Jucătorii știu la ce să se aștepte când merg la FCSB. E posibil să joace, să nu joace. Să fie criticat după anumite jocuri. Sper ca el să se impună, să joace bine. Îi doresc succes. Ne-a ajutat foarte mult. A fost un mare câștig pentru noi. Și noi l-am ajutat, grupul. Am lucrat bine ca și staff, am fost lângă el, colaborat foarte bine, comunicat cu el. L-a ajutat foarte, foarte mult. Va veni la Craiova să fie lângă noi”, a conchis Ovidiu Sabău.

