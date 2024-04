Juniorii de la Academia U-BT, campioni naționali. Antrenorul echipei: „Important este că am câștigat”

Acest weekend a adus o performanță deosebită pentru juniorii Academiei U-BT.

Acest weekend a adus o performanță deosebită pentru juniorii Academiei U-BT/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

Acest weekend a adus o performanță deosebită pentru juniorii Academiei U-BT. Echipa U14 a triumfat în turneul de la Sibiu și a ieșit campioană națională. În marea finală, copiii au învins-o pe CSU Andu Sibiu, scor 76-75.

Turneul a început cum nu se putea mai bine pentru clujeni, care au trecut în primul joc de Slam București cu 80-58. Cel de-al doilea joc a fost mai dificil, întrucât au dat peste CSM Oradea. Chiar și așa, au făcut un meci foarte bun și au câștigat cu 84-62.

În ultima partidă din grupe, U-BT a câștigat cu Laguna București, scor 79-65. Semifinala le-a oferit o confruntare cu Dan Dacian București. Grație unei evoluții la înălțime, clujenii au obținut o victorie cu 103-77 și implicit biletele spre marea finală.

În finala cu sibienii, juniorii de la U-BT Cluj au condus aproape în permanență, izbutind inclusiv un parțial de 15-0. În acest meci, Andrei Vomir Bizo a fost cel mai bun marcator al clujenilor, prin cele 16 puncte. S-au mai evidențiat Filip Marchiș, prin cele 15 puncte, respectiv Sebastian Lăpuște și Alexandru Hațegan, cu câte 15 puncte fiecare.

La final s-au acordat și premii individuale, după cum urmează:

Alexandru Hațegan - Cel mai de perspectivă jucător.

Andrei Vomir Bizo și Sebastian Lăpuște - Aleși în Echipa Ideală.

De evidențiat faptul că această generație a cucerit titlul anul trecut, la categoria U13. În 2023, acești copii, antrenați la vremea respectivă de Mioara Iurian și Andrei Cosma, au trecut în finala campionatului ABC Laguna Alb București.

„În primul rând, felicitări băieților pentru că au dat dovadă de un caracter deosebit și au luptat până în ultimul moment. Am controlat jocul, dar din cauza presiunii din sală, ei au revenit. Una peste alta, important e că am câștigat. Țin neapărat să le mulțumesc celor care ne-au susținut, mai ales în sală. A fost o atmosferă demnă de Liga Națională. Știu că mulți ne-au susținut de acasă, motiv pentru care le mulțumesc. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor care au lucrat cu acești copii, de la inițiere și până acum. Iată că putem culege împreună roadele muncii depuse. Felicitări băieților, după un an cu multă presiune am jucat cel mai frumos baschet și am meritat pe deplin medaliile de aur”, a declarat Mihai Racovițan, antrenorul U-BT U14.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: